Среди десятков хорроров 2025 года Стивен Кинг выделил только один: и в нем даже нет литров крови, призраков или маньяков

17 марта 2026 11:50
Кадр из фильма «Глазами пса»

Многие зрители выходили после сеанса в слезах.

В 2025-м хорроры снова устроили парад кошмаров: тут вам и боди-хоррор, и монстры, и психологические ловушки. Но громче всех выстрелил фильм «Глазами пса» — история, где главным свидетелем сверхъестественного становится собака. И это тот редкий случай, когда из десятков других проектов его выделил король ужасов Стивен Кинг.

Почему «Глазами пса» так зацепил критиков и зрителей

У фильма впечатляющий результат: 90% на Rotten Tomatoes, и критики хором называют его одновременно страшным и трогательным. В центре сюжета — Тодд, мужчина с хроническим заболеванием лёгких, который переезжает на отдалённую ферму вместе со своим щенком Инди. Чем хуже становится хозяину, тем яснее Инди чувствует: вокруг творится что-то неправильное. И дальше начинается самое неприятное — потому что наблюдать за ужасом глазами собаки куда страшнее, чем через привычный «взрослый» фильтр.

Кинг сказал коротко, но по делу: «Он работает»

Стивен Кинг, человек, который видел в жанре буквально всё, 9 января написал в BlueSky о фильме Бена Леонберга:

«Короткий и довольно замечательный фильм… снят с точки зрения собаки. Он работает».

И это, пожалуй, лучший комплимент для хоррора: без лишней философии, без «шедевральности» через запятую — просто признание, что механизм страха включается сразу и до конца.

Инди — главная звезда, и это официально

Самое удивительное в хорроре — насколько гипнотически интересно следить за Инди. Леонберг рассказывал, что съёмки растянулись больше чем на три года и заняли около 400 дней: с собакой могли работать всего пару часов за раз, чтобы не перегружать её.

Итог оказался настолько сильным, что Инди получил премию Astra за лучшую роль в хорроре или триллере, обойдя серьёзных актёров-людей. Да, это звучит как шутка, но факт остаётся фактом: пёс стал первым животным, получившим актёрскую награду, которая обычно предназначена людям.

Почему этот хоррор страшнее привычных «страшилок»

«Глазами пса» играет на самой болезненной кнопке зрителя: вы переживаете не за героя-спасателя с оружием, а за существо, которое доверяет миру и хозяину без условий. И когда вокруг начинает пахнуть бедой, у фильма появляется почти физическое напряжение — потому что вы заранее боитесь того, о чём обычно думают все, но вслух не говорят: выживет ли собака.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Анастасия Луковникова
