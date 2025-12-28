Среди 5 самых ожидаемых российских сериалов 2026 года две экранизации Стругацких: и это заявка на серьезный успех

2026-й обещает быть для российских сериалов годом амбиций. Больших, шумных, рискованных. Платформы явно нацелились не просто на хиты, а на проекты «с заявкой»: на масштаб, на разговор с аудиторией, на культурный след. Мы выбрали пять сериалов, от которых будут ждать больше, чем просто хорошие рейтинги.

«Майор Гром: Игра против правил» (2026, Кинопоиск)

Продолжение «Майора Грома» — уже не просто очередной сезон, а проверка всей супергеройской вселенной на прочность. Петербург снова становится ареной игры, где ставки выше города и репутаций. Новый загадочный антагонист шантажирует Грома, вынуждая выбирать между законом и спасением мегаполиса.

Важно даже не количество экшена и звёздный каст, а то, что сериал окончательно уходит от комиксной наивности к мрачной истории о власти, контроле и цене принципов. Если проект выстрелит, у нас окончательно появится собственная взрослая супергеройская мифология.

«Вегетация» (2026, Okko)

Алексей Иванов снова в деле — и снова не про уют. «Вегетация» выглядит как один из самых тревожных российских проектов ближайших лет: уральский лес, обезумевшая техника, люди, которым приходится воевать не с монстрами, а с самой средой.

Сравнения с «Одними из нас» напрашиваются, но здесь история куда более локальная и злая. Это фантастика про страх перед будущим, где прогресс больше не спасает, а карает. Если сериал не испугается собственной мрачности, у Okko может появиться настоящий жанровый флагман.

«Трудно быть богом» (2026, Wink)

Третья попытка экранизации Стругацких — и, возможно, самая рискованная. Восемь серий, дорогие декорации, громкие имена и постоянное сравнение с «Дюной». Но главное — вопрос, который сериал задаёт зрителю: имеет ли право развитая цивилизация вмешиваться в судьбу другой?

Это не просто фантастика, а философская драма о насилии, бессилии и ответственности. Успех «Трудно быть богом» будет зависеть от одного — сумеют ли авторы сохранить стругацкую жесткость и не превратить всё в красивое, но пустое зрелище.

«Хакеры» (2026)

Иван Янковский в сериале о «белых хакерах» — это заявка на современный триллер без привычных клише. Здесь не будет капюшонов и бессмысленного набора кода на экране. Вместо этого — мир цифровой безопасности, где ошибка одного человека может обрушить жизни миллионов.

«Хакеры» выглядят как попытка честно поговорить о новой реальности, где власть всё чаще находится не в кабинетах, а в серверах. Если сериал не скатится в псевдонаучный пафос, он может стать редким примером умного техно-драматического проекта.

«Полдень» (2026, Okko / Kion)

«Жук в муравейнике» — один из самых сложных текстов Стругацких, и именно его выбрали для экранизации. Будущее как гуманистическая утопия, где даже идеальный мир даёт сбои. Прогрессор, нарушивший правила, и человек, которому поручено его остановить, — дуэль не на кулаках, а на смыслах.

Максим Матвеев и Юрий Колокольников здесь не герои и не злодеи, а люди, застрявшие между долгом и совестью. «Полдень» может стать тем редким сериалом, который не развлекает, а оставляет неприятное послевкусие — и именно этим запоминается.

2026 год явно готовит российским сериалам серьёзное испытание. Меньше лёгких форматов, больше разговоров о власти, будущем, ответственности и страхах. А значит, и зрителю придётся включаться по-настоящему — без фонового просмотра.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.