Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива

25 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Крылья империи»

Актер снимается немало. 

В фильмографии Ивана Колесникова немало ролей, в том числе и в исторических проектах, хотя последние годы его ассоциируют с Юрием Брагиным из «Первого отдела». Однако мне очень нравится с ним сериал «Крылья империи», где он смог показать свой талант даже во второстепенной роли.

О чем сериал

Историческая картина, охватывающая 1913–1921 годы, показывает распад Российской империи и события Гражданской войны через призму судеб троих героев. В центре повествования — амбициозный юнкер Сергей Кирсанов‑Двинский, поэтесса Софья Беккер и революционер Матвей Осипов, чьи жизни коренным образом меняются под давлением революционных потрясений.

Русский офицер и любовь на фоне краха Российской империи

Иван Колесников сыграл в сериале больше все же эпизодическую, но яркую роль. Он воплощает образ благородного и принципиального офицера, который переживает крушение Российской империи. Этот сериал, кстати, одна из ярких ролей Ксении Лукьянчиковой, которая прославилась также ролью Регины Збарской в сериале «Красная королева». Актриса играет Софью Беккер, чья история любви развивается в решающие для страны события.

Сериал показывает, как время ломает характеры и заставляет героев принимать тяжелые решения, по‑новому раскрывая тему долга, любви и выживания. Мне был невероятно притягателен насыщенный любовный треугольник между честолюбивым юнкером, ищущей себя поэтессой и идеалистичным рабочим, а сильная актёрская игра и детальная реконструкция эпохи делают всё правдоподобным и захватывающим. Зрители сериал также оценили:

«С первого раза влюбилась в этот сериал. В самое сердце попал. Это редко бывает со мной и с современными фильмами. Объективно показали трагедию гражданской войны, процессы в обществе, но, главное, это изменение героев»

«Попытка сделать хороший сериал- зачтена. Достаточно неплохо проработаны линии основных персонажей, достаточно неплохо переплелись с ними отдельные линии эпизодических персонажей».

Фото: Кадр из сериала «Крылья империи»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
