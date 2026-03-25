Сразу забыла про Брагина из «Первого отдела»: этот исторический сериал с Колесниковым «украл» выходные, но я счастлива

В фильмографии Ивана Колесникова немало ролей, в том числе и в исторических проектах, хотя последние годы его ассоциируют с Юрием Брагиным из «Первого отдела». Однако мне очень нравится с ним сериал «Крылья империи», где он смог показать свой талант даже во второстепенной роли.

О чем сериал

Историческая картина, охватывающая 1913–1921 годы, показывает распад Российской империи и события Гражданской войны через призму судеб троих героев. В центре повествования — амбициозный юнкер Сергей Кирсанов‑Двинский, поэтесса Софья Беккер и революционер Матвей Осипов, чьи жизни коренным образом меняются под давлением революционных потрясений.

Русский офицер и любовь на фоне краха Российской империи

Иван Колесников сыграл в сериале больше все же эпизодическую, но яркую роль. Он воплощает образ благородного и принципиального офицера, который переживает крушение Российской империи. Этот сериал, кстати, одна из ярких ролей Ксении Лукьянчиковой, которая прославилась также ролью Регины Збарской в сериале «Красная королева». Актриса играет Софью Беккер, чья история любви развивается в решающие для страны события.

Сериал показывает, как время ломает характеры и заставляет героев принимать тяжелые решения, по‑новому раскрывая тему долга, любви и выживания. Мне был невероятно притягателен насыщенный любовный треугольник между честолюбивым юнкером, ищущей себя поэтессой и идеалистичным рабочим, а сильная актёрская игра и детальная реконструкция эпохи делают всё правдоподобным и захватывающим. Зрители сериал также оценили: