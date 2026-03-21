Сразу забудете про «Фрирен» и «Магическую битву»: 3 аниме 2026 года, которые грозят перевернуть всю индустрию

21 марта 2026 10:23
Кадры из сериалов «Демоны Царства теней», «Sekiro», «Призрак в доспехах»

Никто не удивится, если они станут новыми хитами.

Пока все обсуждают новые сезоны «Магической битвы» и «Фрирен», на горизонте появляются проекты, которые выглядят не менее — а иногда и более амбициозно. И если судить по первым материалам, 2026 год может неожиданно сменить лидеров в аниме-индустрии.

Разбираем три самых интересных новинки, за которыми точно стоит следить.

«Демоны Царства теней» — новая надежда студии Bones

Если вы скучали по уровню «Стального алхимика», это аниме может стать тем самым возвращением. Проект основан на манге Хирому Аракавы — автора, который уже доказал, что умеет создавать культовые истории.

Сюжет строится вокруг близнецов Юру и Асы, чья жизнь резко меняется после нападения загадочных сил. Их связь с демонами становится ключом к глобальной угрозе.

Главное здесь — сочетание масштабного сюжета и личной драмы. А по первым кадрам видно: студия Bones снова делает ставку на качественную анимацию и атмосферу.

Sekiro — когда игра превращается в настоящее аниме-событие

Адаптации игр — всегда риск, но «Sekiro» выглядит как редкий случай, когда все складывается идеально.

История самурая из оригинальной игры FromSoftware уже была насыщенной и эмоциональной, а теперь получает полноценную аниме-версию. Судя по трейлерам, нас ждет очень детализированная рисовка и мощные боевые сцены.

Но главное — это не только экшен. В центре сюжета остается персонаж и его путь, что может сделать сериал глубже, чем многие типичные сёнэн-проекты.

«Призрак в доспехах» — возвращение классики с новым взглядом

Киберпанк снова в моде, и новая версия «Призрака в доспехах» это подтверждает. Создатели обещают более точную адаптацию оригинальной манги Масамунэ Сиро. Это значит — больше юмора, больше деталей и более живой характер Мотоко Кусанаги.

При этом сериал сохраняет главную тему франшизы: границу между человеком и машиной. Именно эта философская глубина может выделить проект на фоне более привычных историй вроде JJK.

Если все получится, перед нами не просто ремейк, а новая классика.

Фото: Кадры из сериалов «Демоны Царства теней», «Sekiro», «Призрак в доспехах»
Анастасия Луковникова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
