Сразу три больших звезды «Игры престолов» на одном экране: первым зрителям этот новый фильм «до боли напоминает Вестерос»

Хотя налета фэнтези здесь нет и близко.

26 февраля в официальный российский прокат выходит «Лекарь 2: Наследие Авиценны». И если первый фильм был экранизацией бестселлера, то сиквел – чистая фантазия сценаристов.

Герой-врач Роб Коул возвращается из Персии в средневековую Англию, где ему предстоит столкнуться не только с физическими, но и с душевными недугами – он пытается вылечить дочь короля от тяжелой депрессии.

Что получилось? Кино осталось эффектным. Масштабные декорации, костюмы и съемки в живописных локациях снова погружают в атмосферу эпохи.

Ну а для фанатов «Игры престолов» здесь и вовсе готов сюрприз – три знакомых и знаковых для Вестероса лица: Лиам Каннингэм (король Кнуд), Эйдан Гиллен (коварный лейб-медик) и Оуэн Тил.

Их присутствие, отмечают рецензенты, придает фильму тот самый «вайб» политических интриг, за который мы любили сериал.

«Особенно хорош Гиллен в роли антагониста, хитрого придворного врача, часто меняющего стороны», – пишут первые зрители.

Не обошлось и без проблем. Главная претензия критиков – перегруженный и порой суетливый сценарий. Фильм пытается объять необъятное: лечение, дворцовые заговоры, метания героя, но многим сюжетным линиям и персонажам не хватает глубины.

Все идет к тому, что «Лекарь 2» – это увлекательное, красивое приключение с отличными актерскими работами. Он не претендует на глубину первоисточника, но точно не даст заскучать.

«А для ценителей “Игры престолов” фильм станет приятным поводом вновь увидеть любимых актеров в декорациях, которые, порою, до боли напоминают Вестерос», – подытожил один из зарубежных критиков.

Поверим ему?