Сразу пересмотрела, хотя финал знала: этот драматический сериал не хуже детективов НТВ — Светлана Иванова удивила

Красавицу Светлану Иванову зрители привыкли в основном видеть в роли романтичных героинь. Однако в фильмографии звезды есть немало работ, где она выбрала неспецифического для себя персонажа. Одной из таких работ является первый сезон сериала «Обоюдное согласие»

О чем сериал

Действие сериала «Обоюдное согласие» сосредоточено на молодой преподавательнице Анне, которая заявляет об изнасиловании со стороны влиятельных друзей на яхте. Жители прибрежного городка обвиняют ее, а не нападавших. Расследование поручено следователю Нестеренко, который в процессе раскрывает тайны прошлого Анны и сталкивается с серьезным сопротивлением извне.

Роль Светланы Ивановой

Актриса исполнила роль Анны. Вначале сериал кажется довольно банальной историей о добре и зле. Однако он затягивает с каждой серией. Только позже становится понятно, что Анна затеяла хитросплетенную игру и она не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Необычность заключается в радикальной смене амплуа: хрупкая актриса Светлана Иванова показывает глубокую психологическую травму, цинизм, а также ярость и борьбу с общественным мнением. Достойно просмотра.