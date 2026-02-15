Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сразу пересмотрела, хотя финал знала: этот драматический сериал не хуже детективов НТВ — Светлана Иванова удивила

Сразу пересмотрела, хотя финал знала: этот драматический сериал не хуже детективов НТВ — Светлана Иванова удивила

15 февраля 2026 17:09
Кадр из сериала «Обоюдное согласие»

Актриса сыграла необычную для себя роль. 

Красавицу Светлану Иванову зрители привыкли в основном видеть в роли романтичных героинь. Однако в фильмографии звезды есть немало работ, где она выбрала неспецифического для себя персонажа. Одной из таких работ является первый сезон сериала «Обоюдное согласие»

О чем сериал

Действие сериала «Обоюдное согласие» сосредоточено на молодой преподавательнице Анне, которая заявляет об изнасиловании со стороны влиятельных друзей на яхте. Жители прибрежного городка обвиняют ее, а не нападавших. Расследование поручено следователю Нестеренко, который в процессе раскрывает тайны прошлого Анны и сталкивается с серьезным сопротивлением извне.

Роль Светланы Ивановой

Актриса исполнила роль Анны. Вначале сериал кажется довольно банальной историей о добре и зле. Однако он затягивает с каждой серией. Только позже становится понятно, что Анна затеяла хитросплетенную игру и она не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Необычность заключается в радикальной смене амплуа: хрупкая актриса Светлана Иванова показывает глубокую психологическую травму, цинизм, а также ярость и борьбу с общественным мнением. Достойно просмотра.

Фото: Кадр из сериала «Обоюдное согласие»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новинка от создателя «Резервации»: детективы с умными следователями уже заезжены, но этот будет особенным — и вот почему Новинка от создателя «Резервации»: детективы с умными следователями уже заезжены, но этот будет особенным — и вот почему Читать дальше 15 февраля 2026
Буквально Брагин 2.0: этот детектив в 2026 году жду особенно — всего 12 серий, но сюжет многообещающий Буквально Брагин 2.0: этот детектив в 2026 году жду особенно — всего 12 серий, но сюжет многообещающий Читать дальше 15 февраля 2026
Антон Васильев — не только Паша Семёнов: кинокритик объяснил, почему актёр не стал заложником «Невского» Антон Васильев — не только Паша Семёнов: кинокритик объяснил, почему актёр не стал заложником «Невского» Читать дальше 15 февраля 2026
Не только брутальный Черкасов из «Мосгаза»: эти 3 детективных сериала со Смоляковым не уступают по сюжету хиту Первого канала Не только брутальный Черкасов из «Мосгаза»: эти 3 детективных сериала со Смоляковым не уступают по сюжету хиту Первого канала Читать дальше 15 февраля 2026
Новой Каменской стала самая красивая актриса России: легендарный сериал ждет перезагрузка — детали уже известны Новой Каменской стала самая красивая актриса России: легендарный сериал ждет перезагрузка — детали уже известны Читать дальше 15 февраля 2026
Сериалы НТВ с рейтингом 8.0 и выше: без «Невского», «Шефа» и «Глухаря» Сериалы НТВ с рейтингом 8.0 и выше: без «Невского», «Шефа» и «Глухаря» Читать дальше 15 февраля 2026
«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» «Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» Читать дальше 13 февраля 2026
Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Читать дальше 13 февраля 2026
Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела Читать дальше 13 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше