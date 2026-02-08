Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему именно от «Маши и Медведя» сходят с ума в мусульманских странах? Дело во внешности малышки

Почему именно от «Маши и Медведя» сходят с ума в мусульманских странах? Дело во внешности малышки

8 февраля 2026 15:00
Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Сериал завоевал весь мир. 

В России даже спустя много лет зрители разных возрастов в восторге от мультсериала «Маша и Медведь». Однако в мусульманских странах этот сериал также обожают, хотя нередко с показом некоторых картин возникают серьезные проблемы.

Интерес у мусульманского мира

Первые выпуски сделали «Машу и Медведя» лидером среди мультфильмов. Дети полюбили героиню, хотя взрослые порой жаловались, что воспитательный смысл ушел на второй план. Однако мультсериал стал самым просматриваемым не только в России, но и за рубежом. Некоторые выпуски набрали более четырех миллиардов просмотров. Яркий пример — серия «Маша + каша», которую родители часто ставят детям во время еды.

Мультфильм во многом пантомима. Говорит в основном Маша и ее сестра Даша. Из‑за этого сериал легко переводят на другие языки и показывают во многих странах. Еще один фактор популярности — образ Маши. Ее платок и сарафан сделали героиню заметной в странах с мусульманским населением.

И даже Америка

Мультсериал вошел в десятку самых популярных детских мультфильмов на американском континенте. В Италии девять из десяти малышей знакомы с главной героиней. Специалисты отмечают, что проект стал заметным явлением в мировой анимации. Также вырос интерес к имени «Маша». Его начали давать новорожденным девочкам даже в отдаленных странах, например в Индонезии.

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) 11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) Читать дальше 8 февраля 2026
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз «Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз Читать дальше 7 февраля 2026
Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Читать дальше 7 февраля 2026
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 7 февраля 2026
В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек Читать дальше 7 февраля 2026
В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря Читать дальше 6 февраля 2026
В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй Читать дальше 5 февраля 2026
Не такой уж Илья Муромец герой: поняла это, когда внимательно пересмотрела мультфильм Не такой уж Илья Муромец герой: поняла это, когда внимательно пересмотрела мультфильм Читать дальше 9 февраля 2026
«Поставили раком Голливуд»: изначально русский голос Шрэка не понравился DreamWorks – но сейчас это эталон «Поставили раком Голливуд»: изначально русский голос Шрэка не понравился DreamWorks – но сейчас это эталон Читать дальше 8 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше