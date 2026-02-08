Почему именно от «Маши и Медведя» сходят с ума в мусульманских странах? Дело во внешности малышки

В России даже спустя много лет зрители разных возрастов в восторге от мультсериала «Маша и Медведь». Однако в мусульманских странах этот сериал также обожают, хотя нередко с показом некоторых картин возникают серьезные проблемы.

Интерес у мусульманского мира

Первые выпуски сделали «Машу и Медведя» лидером среди мультфильмов. Дети полюбили героиню, хотя взрослые порой жаловались, что воспитательный смысл ушел на второй план. Однако мультсериал стал самым просматриваемым не только в России, но и за рубежом. Некоторые выпуски набрали более четырех миллиардов просмотров. Яркий пример — серия «Маша + каша», которую родители часто ставят детям во время еды.

Мультфильм во многом пантомима. Говорит в основном Маша и ее сестра Даша. Из‑за этого сериал легко переводят на другие языки и показывают во многих странах. Еще один фактор популярности — образ Маши. Ее платок и сарафан сделали героиню заметной в странах с мусульманским населением.

И даже Америка

Мультсериал вошел в десятку самых популярных детских мультфильмов на американском континенте. В Италии девять из десяти малышей знакомы с главной героиней. Специалисты отмечают, что проект стал заметным явлением в мировой анимации. Также вырос интерес к имени «Маша». Его начали давать новорожденным девочкам даже в отдаленных странах, например в Индонезии.