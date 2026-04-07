Сразу два российских сериала выходят со 2 сезоном на этой неделе: и один из них — громкий хит НТВ

7 апреля 2026 12:48
Кадры из сериалов «Черное солнце», «Алла-такси»

Вот зрители и дождались продолжения этих историй.

На этой неделе эфир радует продолжениями сразу двух проектов — и оба уже успели собрать свою аудиторию. Детектив с мрачной атмосферой и жизненная история с юмором возвращаются с новыми сюжетами и проблемами для героев.

«Черное солнце» / 2 сезон

Во втором сезоне «Черного солнца» история снова закручивается вокруг расследований и личных драм. Герой Юрия Чурсина возвращается к работе и сразу оказывается в центре запутанного дела: найденный в Финском заливе труп и неожиданное признание напарника создают сложный клубок загадок.

Главная интрига — почему Чагин берет на себя чужую вину и как связаны эти преступления. Сериал делает ставку на напряжение и психологию, постепенно раскрывая детали и удерживая внимание до последнего.

«Алла-такси» / 2 сезон

«Алла-такси» продолжает историю героини, которая пытается удержаться на работе в непростом мужском коллективе и одновременно наладить личную жизнь. Во втором сезоне проблем становится только больше: работа подбрасывает неожиданные ситуации, а отношения требуют внимания.

Возвращение старых персонажей и новые предложения заставляют Аллу делать непростые выборы. Сериал остается легким по настроению, но при этом поднимает знакомые многим темы — баланс между работой и личной жизнью.

Если коротко: неделя получилась контрастной — есть и напряжённый детектив, и более теплый, жизненный проект. Так что можно выбрать под настроение или смотреть сразу оба.

Фото: Кадры из сериалов «Черное солнце», «Алла-такси»
Анастасия Луковникова
