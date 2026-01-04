Сразу два фильма по «Гарри Поттеру» залетели в топ-10 на HBO Max: ни за что не угадаете, какие это части франшизы

Каждую зиму франшиза о мальчике со шрамом возвращается в дома зрителей — как гирлянды, мандарины и старые ёлочные игрушки. И этой зимой случился любопытный поворот: по данным FlixPatrol, сразу два фильма о Гарри Поттере оказались в мировых чартах HBO Max, причём не самые очевидные фавориты.

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Первый фильм долго считали «слишком детским» и уступающим более мрачным продолжения. Но именно он сегодня уверенно держится в мировом топ-10 HBO Max. И в этом нет ничего случайного. «Гарри Поттер и философский камень» — это чистое чувство открытия: Хогвартс, письма из ниоткуда, поезд с платформы 9¾ и ощущение, что мир может быть больше, чем кажется.

Со временем этот фильм стал работать как машина времени. Его пересматривают не ради интриг, а ради уюта и ощущения начала пути — того самого, где ставки ещё невысоки, а магия по-настоящему удивляет. К тому же в 2026 году картине исполняется 25 лет, и интерес к ней закономерно вырос на фоне анонсов переиздания от Warner Bros.

«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)

Пятый фильм долго оставался недооценённым: его ругали за сжатый сюжет и мрачный тон. Но именно сейчас он неожиданно выстрелил и занял место в десятке самых популярных фильмов платформы. И это, пожалуй, самый взрослый фильм всей серии.

«Орден Феникса» — момент, когда сказка окончательно заканчивается. Здесь появляется настоящий политический конфликт, давление системы и ощущение беспомощности перед властью. Битва в Министерстве магии и гибель Сириуса Блэка — одни из самых эмоционально тяжёлых сцен всей франшизы. С годами фильм стал читаться глубже — как история о подростках, которых вынуждают слишком рано повзрослеть.

Почему именно они

Reminder: зрители устали от вечных рейтингов «лучший — худший». Вместо этого они выбирают эмоцию. «Философский камень» даёт тепло и ностальгию, «Орден Феникса» — боль, злость и ощущение сопротивления. Два полюса одной истории — и оба вдруг оказались максимально актуальны.

Что дальше у франшизы

История фильмов завершилась ещё в 2011 году, но «Гарри Поттер» явно не собирается уходить. Уже запущен сериал-перезапуск, который обещает более точную экранизацию книг Джоан Роулинг. Проект рассчитан на семь сезонов, а премьера ожидается в 2027 году.

Но пока новое поколение только готовится познакомиться с Хогвартсом, старые фильмы снова делают то, что умеют лучше всего, — возвращают зрителей туда, где всё началось.

