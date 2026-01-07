Меню
Сразу 4 серии «Нашего спецназа» в один день: Пятый канал покажет спецвыпуски хита, снятые в Калининграде

Сразу 4 серии «Нашего спецназа» в один день: Пятый канал покажет спецвыпуски хита, снятые в Калининграде

7 января 2026 16:11
Кадр из сериала «Наш спецназ»

Ждать премьеры осталось недолго.  

Пятый канал подготовил для зрителей новогодний сюрприз. В праздничном эфире покажут специальные выпуски сериала «Наш спецназ», которые снимались в Калининградской области. Для отряда «Трефы» эта командировка станет не просто заданием, а настоящей борьбой за жизнь в экстремальных условиях.

Сюжет спецэпизодов «Нашего спецназа»

История начинается с неоконченной спецоперации. В порту Санкт-Петербурга бойцы ликвидируют опасного криминального авторитета по кличке Гольф. Однако дело на этом не закрывается.

Осмотр личных вещей убитого преступника даёт первую зацепку. В его мобильном телефоне обнаруживаются электронные билеты до Калининграда и подтверждённая бронь номера в одной из гостиниц города Светлый.

Становится ясно, что Гольф был лишь частью крупной сети. Чтобы выйти на всю организацию, элитному отряду «Трефы» предстоит срочная командировка на берег Балтики.

Командир группы Илья Фомин идёт на рискованный шаг. Обнаружив своё поразительное портретное сходство с ликвидированным Гольфом, он решает внедриться в преступную среду под его личиной.

По легенде, он заселяется в тот самый отель в Светлом. Безопасность оперативника на месте должны были обеспечивать коллеги из местного СОБРа.

Но планы рушатся в первые же минуты противостояния. В ходе внезапного и ожесточённого боя вся группа прикрытия из местных силовиков погибает. Фомин оказываться в ловушке — в чужом городе, без поддержки, с раскрытой легендой.

Осознав критичность ситуации, оставшаяся в Петербурге часть отряда «Трефы» экстренно выдвигается в Калининград, чтобы завершить начатое дело.

Кадр из сериала «Наш спецназ»

Премьера спецэпизодов «Нашего спецназа»

Каст остаётся неизменным и узнаваемым: Сергей Горобченко, Никита Василевский, Матвей Жизневский и их коллеги вновь предстанут в образах отважных бойцов. Однако на этот раз действие развернётся не в привычных декорациях Петербурга.

Камера покажет зрителям не только напряжённые перестрелки и погони, но и захватывающие дух панорамы Калининграда, уютные улочки Светлогорска, суровую красоту Балтийска и, конечно, посёлок Янтарный.

Янтарь — визитная карточка края — сыграет и важную сюжетную роль. По задумке авторов, именно небольшой амулет станет неожиданным ключом к спасению жизни одного из главных героев.

Всего в Калининградской области было отснято восемь новых серий. Первые четыре из них поклонники сериала смогут увидеть уже 9 января.

Кадр из сериала «Наш спецназ»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Наш спецназ»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
