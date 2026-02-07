2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить

Эта неделя неожиданно оказалась богатой на сериальные поводы для обсуждений. Почти одновременно в инфополе вышли два проекта, которые сложно сравнивать напрямую, но легко объединить по эффекту — оба цепляют и не отпускают. Речь о триллере «Резервация» и втором сезоне драмы «Дети перемен».

«Резервация»: страх без выхода

Премьера «Резервации» состоится 1 февраля на KION, и это первая экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности». История строится вокруг отца, который возвращается в родной город и обнаруживает, что территория отрезана от мира смертельным барьером. Войти можно, выйти — нет.

Герой Денис Шведов пытается спасти жену и дочь, но довольно быстро становится ясно: здесь всё гораздо сложнее, чем просто аномалия. Власть, страх, исчезновения детей и вынужденные сделки с врагами превращают сериал в мрачное исследование того, что происходит с людьми в условиях полной изоляции. Это фантастика, но слишком узнаваемая, чтобы быть комфортной.

«Дети перемен 2»: семья как поле боя

Второй сезон «Детей перемен», доступный на START и Wink, возвращает зрителя в 90-е — только теперь без иллюзий. Флора в исполнении Виктория Исакова окончательно закрепляется в роли криминального лидера, а конфликт с сыном Петром (Слава Копейкин) перерастает в открытую войну.

Сериал по-прежнему говорит не столько о криминале, сколько о разрушенных связях. Здесь нет правых, нет безопасных решений и почти нет шансов выйти из конфликта без потерь. Второй сезон делает историю жёстче и болезненнее, окончательно убирая надежду на «семейный компромисс».

Почему о них говорят

«Резервация» и «Дети перемен 2» — разные по жанру, но сходные по ощущению. Оба сериала показывают мир, в котором выбор всегда запоздалый, а последствия — необратимые. Именно поэтому они и стали самыми обсуждаемыми проектами недели.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.