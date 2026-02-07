Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить

2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить

7 февраля 2026 21:00
Кадр из сериала «Резервация», «Дети перемен»

Будет что пообсуждать в социальных сетях.

Эта неделя неожиданно оказалась богатой на сериальные поводы для обсуждений. Почти одновременно в инфополе вышли два проекта, которые сложно сравнивать напрямую, но легко объединить по эффекту — оба цепляют и не отпускают. Речь о триллере «Резервация» и втором сезоне драмы «Дети перемен».

«Резервация»: страх без выхода

«Резервация»

Премьера «Резервации» состоится 1 февраля на KION, и это первая экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности». История строится вокруг отца, который возвращается в родной город и обнаруживает, что территория отрезана от мира смертельным барьером. Войти можно, выйти — нет.

Герой Денис Шведов пытается спасти жену и дочь, но довольно быстро становится ясно: здесь всё гораздо сложнее, чем просто аномалия. Власть, страх, исчезновения детей и вынужденные сделки с врагами превращают сериал в мрачное исследование того, что происходит с людьми в условиях полной изоляции. Это фантастика, но слишком узнаваемая, чтобы быть комфортной.

«Дети перемен 2»: семья как поле боя

«Дети перемен»

Второй сезон «Детей перемен», доступный на START и Wink, возвращает зрителя в 90-е — только теперь без иллюзий. Флора в исполнении Виктория Исакова окончательно закрепляется в роли криминального лидера, а конфликт с сыном Петром (Слава Копейкин) перерастает в открытую войну.

Сериал по-прежнему говорит не столько о криминале, сколько о разрушенных связях. Здесь нет правых, нет безопасных решений и почти нет шансов выйти из конфликта без потерь. Второй сезон делает историю жёстче и болезненнее, окончательно убирая надежду на «семейный компромисс».

Почему о них говорят

«Резервация» и «Дети перемен 2» — разные по жанру, но сходные по ощущению. Оба сериала показывают мир, в котором выбор всегда запоздалый, а последствия — необратимые. Именно поэтому они и стали самыми обсуждаемыми проектами недели.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Резервация», «Дети перемен»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
КИОН в феврале выпускает сериал «Резервация»: нашла 3 причины включить 1 серию хотя бы на 15 минут КИОН в феврале выпускает сериал «Резервация»: нашла 3 причины включить 1 серию хотя бы на 15 минут Читать дальше 7 февраля 2026
«Берут пример у великих»: что показали во 2 серии 2 сезона «Детей перемен» и при чем тут «Очень странные дела» «Берут пример у великих»: что показали во 2 серии 2 сезона «Детей перемен» и при чем тут «Очень странные дела» Читать дальше 6 февраля 2026
«„Эпидемия“ лучше на голову»: едва стартовавшую «Резервацию» уже сравнивают с культовым сериалом — есть ли шанс обойти хит «ТВ-3»? «„Эпидемия“ лучше на голову»: едва стартовавшую «Резервацию» уже сравнивают с культовым сериалом — есть ли шанс обойти хит «ТВ-3»? Читать дальше 4 февраля 2026
«Вот это сервис в нашем ФСИН!»: отыскал сразу 2 «тюремных» ляпа в 1 серии «Резервации» – аномальная тут не только физика «Вот это сервис в нашем ФСИН!»: отыскал сразу 2 «тюремных» ляпа в 1 серии «Резервации» – аномальная тут не только физика Читать дальше 4 февраля 2026
11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) 11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео) Читать дальше 8 февраля 2026
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек» Читать дальше 7 февраля 2026
Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала Читать дальше 7 февраля 2026
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8» «Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8» Читать дальше 7 февраля 2026
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше