Для поклонников «Каменской» самое то: почему я без ума от детектива «Женская версия» — жду новый сезон

Нередко можно сразу побывать в двух эпохах.

Детективные истории пользуются большой популярностью в России. Сериалов за последние годы снимают немало. Однако особенно хочется выделить проект «Женская версия».

О чем сериал

Российский детективный сериал рассказывает о Тане, внучке прославленного советского следователя, которая унаследовала его профессиональную интуицию. Будучи сотрудницей полиции, она расследует сложные современные преступления, нередко находя подсказки в прежних уголовных делах своего деда.

Почему стоит посмотреть

Обожаю пересматривать «Женскую версию». Прежде всего, сериал интересен переплетением эпох, одна — советское прошлое дедушки-следователя главной героини, другая — современные загадки, которые Таня распутывает с потрясающей интуицией. Связь поколений придает сериалу душевность. К тому же очень интересно наблюдать за совершенно разными эпохами.

И, конечно, создатели не забыли о романтической линии. Особенно интересно стало с того момента, когда у Татьяны появился новый начальник. Софье Ардовой и Алексею Демидову идеально удалось сыграть страсть и любовь. Также интересна линии Инги и Воронина. Их историю хотелось бы увидеть в продолжении. Однако пока о новом сезоне речи нет. Словом, ждем.