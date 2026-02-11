«Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят

Актер уверен, что эффект соревнования пойдет даже на пользу.

Самый обсуждаемый детектив последнего времени возвращается. Съёмки долгожданного продолжения «После Фишера. Инквизитор» официально завершены, и скоро новый сезон выйдет на экраны.

Интерес к проекту подогревает важное изменение. Главную роль в нём исполнит уже не Иван Янковский, а Александр Петров. Это значит, что зрителей ждёт совершенно другой следователь, чей характер и методы работы не будут похожи на привычного нам Бокова.

Александр Петров в сериале «После Фишера. Инквизитор»

Роль нового следователя в сериале досталась Александру Петрову. Актер, известный по новинкам «Горыныч» и «Камбэк», предстанет в образе опытного оперативника Терехова. По словам самого Петрова, его герой станет прямой противоположностью Евгению Бокову из первых сезонов.

«Хотя Боков и Терехов объединены настоящей фанатичной преданностью своему делу, их рабочие методы — полные противоположности», — пояснил актер.

Александр Петров готов к тому, что зрители начнут сравнивать двух следователей.

«Я понимаю, что особенно вначале такие сравнения будут. В этом даже есть своя интрига. Но уверен, что довольно скоро Терехов заживёт собственной жизнью и станет абсолютно самостоятельным героем в истории», — добавил он.

Сюжет

Действие нового сезона разворачивается в наши дни. В небольшом городке на Алтае, у самой кромки тайги, находят тело девушки — дочери местного чиновника.

Расследование указывает на пугающую связь с делами печально известного барнаульского маньяка, чьи преступления так и остались нераскрытыми.

К делу подключаются местный оперативник Белова и прибывший из большого города следователь Терехов. Вскоре они обнаруживают, что все версии и следы загадочным образом указывают на одну необычную личность — девушку, выросшую в полной изоляции, в глубине тайги. Её прозвали Маугли, и она может стать ключом ко всему этому делу.

Премьера сериала «После Фишера. Инквизитор» запланирована на этот год на платформе Wink.ru. Точная дата выхода пока не объявлена.