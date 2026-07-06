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Киноафиша Статьи Спустя годы лишь один момент в «Семнадцати мгновений весны» не дает покоя зрителям: зачем Штирлиц убил Клауса?

Спустя годы лишь один момент в «Семнадцати мгновений весны» не дает покоя зрителям: зачем Штирлиц убил Клауса?

6 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

У этого момента есть четкое объяснение.

Смерть Клауса остается одной из самых обсуждаемых сцен «Семнадцати мгновений весны». На первый взгляд может показаться, что Штирлиц просто избавился от неудобного свидетеля. Однако если внимательно вспомнить сюжет и обратиться к роману Юлиана Семенова, становится ясно: другого выхода у советского разведчика практически не было.

Клаус был гораздо опаснее, чем казалось

В фильме нет ни одного намека на то, что Клаус раскрыл личность Штирлица. Наоборот, он полностью ему доверяет и спокойно отправляется с ним за город.

Но проблема заключалась совсем в другом. Клаус был профессиональным провокатором. Он намеренно вызывал людей на откровенные разговоры, а затем передавал информацию в СД. Именно из-за него десятки человек оказывались в концлагерях или были приговорены к смерти.

Главной целью было спасти пастора Шлага

Особую опасность Клаус представлял для пастора Шлага. Ему удалось записать на пленку разговор священника, который в случае попадания в гестапо мог стоить тому жизни.

Для Штирлица это означало провал сразу нескольких задач. Он рассчитывал использовать Шлага в своей разведывательной операции, поэтому не мог допустить, чтобы запись оказалась в руках нацистов.

Именно поэтому Клаус превратился в серьезную угрозу не только для пастора, но и для всей операции.

Это было холодное решение разведчика

После устранения Клауса Штирлиц делает все, чтобы его смерть выглядела как самоубийство. Такой план позволял не только убрать опасного провокатора, но и не вызвать лишних подозрений.

Поэтому этот эпизод нельзя назвать эмоциональным поступком или личной местью. Скорее, это одно из самых тяжелых решений, которое разведчику пришлось принять ради спасения других людей и успеха своей миссии. Именно поэтому спустя десятилетия эта сцена продолжает вызывать столько споров среди зрителей.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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