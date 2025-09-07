Спустя годы именно этот милый момент в «Сумерках» кажется самым нелепым: сейчас-то зрители понимают, что это «ред флаг»

Франшиза «Сумерки» подарила зрителям массу запоминающихся моментов, но один из них до сих пор стоит особняком. В первой части фильма Эдвард Кален — ещё не будучи официально парнем Беллы — ночью пробирается в её комнату и часами смотрит, как она спит.

Авторы подают это как романтический жест, но у многих зрителей момент вызывает не восторг, а дискомфорт.

Где заканчивается забота и начинается вторжение

Проблема сцены в том, что у Беллы нет возможности дать согласие: она спит и даже не подозревает, что рядом находится вампир. Если вспомнить, что Эдварда в этот период буквально сводит с ума запах её крови, эпизод становится ещё более тревожным.

В книгах он сам признаётся, что боится потерять контроль и укусить её. Получается, что риск был максимальным именно в тот момент, когда он тайком проникал в её комнату.

Почему это показали как романтику

Фильм пытается убедить зрителя, что ночные визиты Эдварда — милый знак внимания. Белла, влюблённая по уши, не видит в этом ничего странного, и её реакция в дальнейшем выглядит почти наивной.

Но для многих фанатов, особенно пересматривающих «Сумерки» спустя годы, сцена теперь читается иначе — как красный флаг в отношениях.

Что чувствует зритель и Чарли

Сегодня эта сцена часто попадает в подборки «самых нелепых моментов франшизы». В ней словно нарочно перепутаны границы: опасное поведение подаётся как проявление романтической преданности.

И здесь невольно хочется согласиться с Чарли, отцом Беллы, который с самого начала сомневался в надёжности Эдварда. Его подозрения кажутся куда более здравыми, чем восторженные вздохи Беллы.

