Спустя 9 лет этот готический сериал вновь стал хитом стримингов: не зря на Rotten Tomatoes его оценили на 81%

Казалось, о нём давно забыли. Но девять лет спустя сериал «Страшные сказки» (Penny Dreadful) вновь ожил — и как раз вовремя, чтобы стать главным открытием сезона ужасов. Когда на стримингах вновь появился этот проект, зрители вспомнили, что именно он был одной из самых красивых и умных историй о тьме, когда-либо снятых для телевидения.

Сюжет сериала «Страшные сказки»

Действие разворачивается в мрачном Лондоне конца XIX века. В центре — Ванесса Айвз, героиня Евы Грин, одержимая и загадочная, словно сама смесь света и бездны.

Она ищет пропавшую подругу Мину Харкер и вместе с сэром Малкольмом и американцем Итаном Чендлером погружается в мир, где обитают Дракула, Франкенштейн и Дориан Грей — все герои старых кошмаров, собранные в одном городе.

Готика без пошлости

Создатель сериала Джон Логан сумел сделать невозможное: соединить викторианский роман, философию и психологический триллер. В «Страшных сказках» нет криков ради эффектов — здесь страх прорастает из вины, одиночества и запретных желаний.

Режиссёр Хуан Антонио Байона, снявший первые эпизоды, задал роскошный и зловещий тон: свечи, бархат, кровь и страсть. И всё это не ради внешнего блеска, а ради внутреннего надлома. Даже монстры здесь — люди, только честнее нас.

Почему стоит пересмотреть сейчас

После выхода сериал получил восторженные отзывы — 81% на Rotten Tomatoes за первый сезон и 100% за второй. Но его настоящее возвращение происходит только сейчас, когда зрителю вновь хочется не пугаться, а чувствовать. «Страшные сказки» — не просто хоррор, а симфония человеческих слабостей, сыгранная на скрипке из греха и спасения.

Если вы ищете не «страшилки», а настоящее погружение в мрак с вкусом трагедии — пересмотрите «Страшные сказки». Они, как и их герои, воскресли не случайно.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.