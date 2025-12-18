Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Спустя 8 сезонов «Моя геройская академия» поставила жирную точку: рассказываем, чем закончилось культовое аниме

Спустя 8 сезонов «Моя геройская академия» поставила жирную точку: рассказываем, чем закончилось культовое аниме

18 декабря 2025 11:21
Кадр из сериала «Моя геройская академия»

Фанаты остались довольны такой концовкой.

Финал «Моей геройской академии» получился не взрывным, а вдумчивым — и именно этим многих застал врасплох. После почти десяти лет сражений, пафоса и надрыва история Изуку Мидории закончилась не триумфом силы, а победой выбора. Это аниме всегда говорило о героях, но в концовке наконец честно объяснило, что героизм — не только про удары и причуды.

Деку победил — и проиграл одновременно

В решающей битве Мидория побеждает Все За Одного, но цена оказывается максимальной: он навсегда теряет «Один за всех». Причуды уходят одна за другой, потому что Деку сознательно жертвует силой, чтобы достучаться до Сигараки. Это принципиальный момент финала — зло здесь побеждают не кулаком, а пониманием. Мидория остаётся жив, но снова становится «обычным» человеком, тем самым мальчиком без причуды, с которого всё начиналось.

Почему это не поражение, а логичное завершение пути

Важно, что аниме не делает из этого трагедию. Деку больше не герой по форме, но остаётся героем по сути. Он выбирает путь учителя — человека, который формирует будущее, а не просто защищает настоящее. А затем получает от Всемогущего технологический костюм, позволяющий снова участвовать в спасении людей. Не как избранный, а как результат труда, науки и опыта.

Очако, Сигараки и тема незаживших ран

Один из самых сильных моментов финала — сцена Очако и Мидории. Здесь нет признаний и романтических клише, только честное человеческое утешение. Очако раздавлена смертью Тоги, и аниме позволяет ей быть слабой. Это редкий для жанра шаг — показать, что победа не стирает боль.

С этой же позиции работает линия Спиннера. Он не становится «исправленным злодеем», но берёт на себя роль памяти. Его книга о Сигараки — напоминание: проблему нельзя просто уничтожить, её нужно осмыслить. И финальная сцена с мальчиком в подвале подчёркивает главный тезис сериала — равнодушие страшнее любой причуды.

Счастливый конец без иллюзий

Выпуск класса А — это не сказка, а взросление. Кто-то становится топ-героем, кто-то идёт в активизм, кто-то работает в тени. А Деку — символ нового мира, где героем может быть не самый сильный, а самый готовый протянуть руку.

Финал «Моей геройской академии» не про эффектную точку. Он про запятую. Про то, что система была сломана — и наконец начала лечиться.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Моя геройская академия»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней Читать дальше 18 декабря 2025
Ждали больше 10 лет: манга «Псайрен» 3 раза попадала в топ ожиданий фанатов — и теперь ее экранизируют Ждали больше 10 лет: манга «Псайрен» 3 раза попадала в топ ожиданий фанатов — и теперь ее экранизируют Читать дальше 18 декабря 2025
Луффи уже который год пытаются короновать как главного героя аниме, но безуспешно: это звание давно принадлежит другому Луффи уже который год пытаются короновать как главного героя аниме, но безуспешно: это звание давно принадлежит другому Читать дальше 17 декабря 2025
«Мама покупала конфеты и подвешивала на ёлку»: Ирина Безрукова — о советском Новом годе, семейных традициях и умении радоваться без шампанского «Мама покупала конфеты и подвешивала на ёлку»: Ирина Безрукова — о советском Новом годе, семейных традициях и умении радоваться без шампанского Читать дальше 19 декабря 2025
Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними Читать дальше 19 декабря 2025
Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов Читать дальше 19 декабря 2025
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ Читать дальше 19 декабря 2025
«Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года «Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года Читать дальше 19 декабря 2025
5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк» 5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк» Читать дальше 19 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше