Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?

Фанаты и подумать не могли, что это случится.

Юбилей франшизы Neon Genesis Evangelion принес фанатам новость, которую многие уже перестали ждать. Спустя более трёх десятилетий после выхода оригинального сериала официально объявлено о производстве совершенно нового аниме-проекта во вселенной «Евангелиона».

Кто делает новый Evangelion

Главная интрига — творческая команда. Сценарий пишет Йоко Таро, автор культовой NieR: Automata, известный своей любовью к мрачным и психологически сложным историям. Режиссёрами назначены Кадзуя Цурумаки и Токо Ятабэ, а за музыку отвечает Кейити Окабэ. Производством займутся сразу две студии — Khara и CloverWorks.

Такой состав намекает: проект вряд ли будет просто ностальгическим повторением пройденного. Скорее нас ждёт новое прочтение вселенной с акцентом на драму и экспериментальную подачу.

Как прошёл анонс

О запуске сериала сообщили 23 февраля 2026 года во время финальной программы юбилейного фестиваля EVANGELION:30+. На официальном сайте франшизы прямо заявили:

«Началось производство совершенно новой серии Evangelion».

Параллельно на мероприятии показали и 13-минутную короткометражку, посвящённую Аске. Полноценный релиз этого проекта пока не объявлен, но сам факт его появления ясно показывает: франшиза снова активно расширяется.

Чего ждать фанатам

Сюжет нового сериала пока держат в секрете, но возвращение Evangelion в формате сериала — событие само по себе громкое. После завершения Rebuild-фильмов многие считали историю закрытой, и теперь студия явно готова открыть новую главу.

Когда состоится премьера, не сообщается. Но одно уже понятно: для фанатов «Евы» 2026 год только начинается — и, похоже, впереди у франшизы снова большое будущее.