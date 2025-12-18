Спустя 18 лет этот недооцененный научно-фантастический фильм получил высокую оценку от астрофизика: очень и очень точный

Фильм «Пекло» Дэнни Бойла долгое время числился в списке недооценённых. Вышел в 2007-м, собрал хорошую критику, провалился в прокате — и тихо ушёл в разряд «культовых для своих». Но иногда время играет на стороне кино. Спустя 18 лет научно-фантастический триллер неожиданно получил похвалу от человека, который знает о космосе куда больше, чем сценаристы Голливуда.

Солнце на экране оказалось пугающе правдоподобным

Космический эксперт и астрофизик Пол Саттер пересмотрел «Пекло» — и был искренне впечатлён тем, как в фильме показана поверхность Солнца. По его словам, именно визуальная часть картины оказалась «очень, очень точной».

Речь идёт не о художественных метафорах, а о конкретных деталях: солнечные дуги, вспышки, протуберанцы, ощущение постоянного движения и нестабильности. Всё это, как подчёркивает Саттер, полностью соответствует тому, что мы видим на реальных снимках Солнца в высоком разрешении. Оно не «огненный шар», как привыкли думать, а живой, агрессивный и постоянно меняющийся организм.

И в этом смысле «Пекло» оказалось куда честнее большинства фантастических фильмов, где звёзды служат просто фоном.

Где кино всё-таки пошло против физики

Разумеется, без условностей не обошлось. Саттер сразу уточняет: в реальности ни один корабль не смог бы подлететь к Солнцу так близко. С современными технологиями аппарат сгорел бы за миллионы километров до точки, показанной в фильме.

Отдельные вопросы у учёного вызвал и эпизод с расчётами солнечной яркости. В фильме герою разрешают наблюдать за Солнцем при уровне излучения в 3,1 % от общего — якобы безопасном. Для сравнения: Земля получает лишь крошечную долю солнечной энергии — доли миллионных процента. Саттер честно признаётся: даже если математика сходится, он бы в такой ситуации компьютеру не поверил.

И всё же итоговый вердикт оказался мягким.

6 из 10 — и это комплимент

За научную достоверность Саттер поставил «Пекло» 6 баллов из 10. Для фантастического кино — это высокий результат. Причём решающим фактором стали именно изображения Солнца: «великолепные, точные, безупречные».

По словам астрофизика, главная заслуга фильма даже не в сюжете, а в том, что он показывает зрителю, насколько Солнце на самом деле красиво и динамично. Большинство людей просто не представляют, насколько это сложная и опасная звезда — и кино Дэнни Бойла это ощущение передаёт.

Почему «Пекло» стоит пересмотреть сейчас

Сегодня, когда научная фантастика всё чаще уходит либо в абстрактный символизм, либо в чистый аттракцион, «Пекло» выглядит почти старомодно — и оттого особенно ценно. Это фильм, который не боится быть медленным, тревожным и интеллектуальным. И, как выясняется, он куда ближе к реальной науке, чем мы думали почти двадцать лет назад.

Иногда недооценённые фильмы просто ждут, когда мир до них дорастёт.

