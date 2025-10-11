Меню
Спустя 15 сезонов фанатов «Сверхъестественного» до сих пор мучает вопрос: так был Бен сыном Дина или нет?

11 октября 2025 08:56
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Попробуем разобраться в этом вопросе.

Когда в третьем сезоне «Сверхъестественного» появился десятилетний мальчик по имени Бен Брейден — с кожаной курткой, любовью к AC/DC и хищной улыбкой — фанаты мгновенно почувствовали: перед ними маленькая копия Дина Винчестера. И это было не случайно.

Совпадение по всем пунктам

Бена мы впервые видим в серии «The Kids Are Alright», где Дин приезжает на день рождения сына своей бывшей — Лизы Брейден. Возраст мальчика идеально совпадает с тем временем, когда у Дина и Лизы был короткий роман. И хотя прямого подтверждения нет, похожесть поразительная: та же манера говорить, тот же вкус к рок-н-роллу и тот же взгляд, будто он вот-вот достанет из багажника обрез.

Даже сам Дин, привыкший к чудесам и демонам, не смог не спросить напрямую: «Он мой?» — на что Лиза ответила уклончиво: «Нет. Но он мог бы быть». И этой фразы фанатам хватило, чтобы спорить больше десяти лет.

Отцовство по выбору

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Когда Сэм погибает в финале пятого сезона, Дин пытается исполнить его последнюю просьбу — жить нормальной жизнью. Он возвращается к Лизе и Бену, впервые позволяет себе быть не охотником, а отцом. В эти моменты «Сверхъестественное» показывает Дина с другой стороны — заботливого, терпеливого, тронутого до глубины души.

Для сериала, где каждое слово о семье имеет вес, это был символичный шаг: Дин стал отцом не по крови, а по выбору. И в этом — суть его истории.

Почему ответ так и не прозвучал

Создатели «Сверхъестественного» намеренно оставили вопрос открытым. Шоу о братьях Винчестерах всегда играло с темой судьбы и семейных уз — важнее не то, чья кровь течёт в жилах, а кто готов ради тебя умереть.

А Бен, в каком-то смысле, и есть продолжение Дина — может не генетическое, но духовное. Он унаследовал его отвагу, ироничность, и ту самую способность шутить перед лицом опасности.

После финала

После смерти Дина этот вопрос зазвучал громче: а вдруг всё-таки он был его сыном? Ведь именно в Бене мы видим то, чего Дину всегда не хватало — шанс на обычную, человеческую жизнь.

И даже если кровь у них разная, именно ради таких, как Бен, Дин жил, сражался и погиб.

Так что биологический он сын или нет — уже неважно. Главное, что в каждом мальчике, который слушает AC/DC и мечтает быть храбрым, живёт кусочек Дина Винчестера.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
