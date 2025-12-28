Спустя 10 лет этот научно-фантастический фильм получил высшую оценку от астронавта NASA: Марс практически как настоящий

Меню
28 декабря 2025 11:50
Кадр из фильма «Марсианин»

Авторы сценария провели огромную работу.

Фильм Ридли Скотта «Марсианин» (2015) неожиданно получил второе дыхание — и не от критиков, а от человека, который знает космос не по раскадровкам. Астронавт NASA Крис Хэдфилд разобрал картину в видео для Vanity Fair и вынес вердикт: да, в деталях есть условности, но по духу и логике это один из самых честных фильмов о космосе.

Где кино лукавит — и почему это не смертельно

Хэдфилд сразу указывает на главный художественный компромисс фильма — марсианскую пылевую бурю. В реальности атмосфера Марса слишком разрежена, чтобы ветер мог сбивать людей с ног или рвать конструкции. То же касается гравитации: при 38 % от земной Марк Уотни в исполнении Мэтта Дэймона двигался бы куда легче и «пружинистее», а не уверенно топал по поверхности.

Но эти огрехи астронавт называет не ошибками, а уступками киноязыку. Без них история просто не работала бы драматургически.

Почему «Марсианин» — редкий пример научной фантастики с мозгами

Кадр из фильма «Марсианин»

Главное, за что Хэдфилд хвалит фильм, — мышление героя. Все решения Уотни логичны, последовательны и научно обоснованны: выращивание картофеля, использование отходов как удобрений, получение воды и кислорода из доступных химических элементов. По словам астронавта, именно так и мыслят реальные участники космических миссий — шаг за шагом, без истерики, с холодным расчётом.

Отдельный плюс — подход автора первоисточника Энди Вейра, который ещё на этапе книги привлекал учёных и буквально просил проверять его расчёты. Это редкий случай, когда научная фантастика действительно советуется с наукой, а не прикрывается ею.

Фильм про одиночество, но не про безысходность

Хэдфилд подчёркивает ещё одну важную вещь: «Марсианин» показывает не героизм как пафос, а героизм как профессию. Уотни — не супермен, а хорошо подготовленный специалист, который просто делает свою работу в невозможных условиях. И именно поэтому фильм остаётся удивительно светлым, несмотря на одиночество, страх и риск смерти.

«Марсианин» давно считается одним из лучших современных научно-фантастических фильмов — и теперь это мнение подтвердил человек, для которого космос не метафора, а рабочее место.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из фильма «Марсианин»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
