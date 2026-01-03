«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик

Сегодня Кристофера Нолана называют одним из главных новаторов современного кино, но его путь начался с обычного детского увлечения — он смотрел всё подряд, что шло в кинотеатрах.

Среди всех фильмов, которые запали ему в память, особняком стоит одна картина, поразившая его воображение ещё в юные годы: классическая анимация Disney «Белоснежка и семь гномов» 1937 года.

Именно она, по признанию режиссёра, оставила в его сознании неизгладимый след, правда с отрицательным эффектом.

Нолан о мультфильме «Белоснежка и семь гномов»

В отличие от тех, кто вспоминает «Белоснежку» с теплотой, для Кристофера Нолана этот мультфильм стал первым потрясением — и далеко не самым приятным. Сам режиссёр признаётся, что знаменитая сцена превращения злой королевы в старуху напугала его так сильно, что он несколько месяцев мучился от кошмаров.

«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра», — поделился Нолан.

Возможно, после этого случая режиссер зарекся снимать как мультики, так и хорроры.

Детали мультфильма «Белоснежка и семь гномов»

Мультфильм стал настоящей революцией — это был первый в Америке полнометражный анимационный фильм. Работа над ним заняла почти четыре года и потребовала невероятных усилий.

Если изначально Уолт Дисней рассчитывал уложиться в 250 тысяч долларов, то итоговая сумма приблизилась к полутора миллионам. Чтобы финансировать проект, ему пришлось заложить собственный дом.

Премьера прошла с оглушительным успехом — зал аплодировал стоя. Уже через несколько дней пресса заговорила о картине не просто как о новом фильме, а как о целой эпохе в кинематографе. Несмотря на то, что у студии не осталось денег на масштабную рекламу, восторженные журналисты сделали своё дело лучше любой пиар-кампании.

В итоге мультфильм собрал в мировом прокате более 11 миллионов долларов, что не только окупило все затраты, но и принесло колоссальную прибыль.

