Легендарная фраза «Я вернусь», а что еще? 3 сюжетных поворота есть в каждом фильме о Терминаторе

«Терминатор» — это настоящий пример «американских горок» для кинофраншизы. Серия пережила и головокружительный успех, и громкие провалы.

Каждая новая часть сталкивалась с трудностями. Но главная проблема стала очевидной — постоянное повторение одних и тех же сюжетных ходов.

Это привело к появлению узнаваемых сцен и предсказуемого развития событий. Зрители буквально заранее знали, что их ждёт. Например, определённые сюжетные повороты возникали практически в каждом фильме серии, создавая обидное ощущение дежавю.

«Я вернусь»

Фраза «Я вернусь» стала настоящей визитной карточкой первых двух «Терминаторов». Оба раза её произносил Т-800. Сначала — полицейскому, врезавшись на машине в участок. Затем — Джону и Саре Коннор.

В третьей части Т-850 сказал ее дважды. Сначала о машине смерти Т-Х, а потом — Джону и Кейт.

Но в следующих фильмах эту знаменитую реплику начали «одалживать» другие герои. В «Спасителе» её сказал Джон Коннор. В «Генезисе» Папс обратил её к Саре и Кайлу.

А в «Тёмных судьбах» фразу произнесли целых два раза. Сначала Сара Коннор сказала её Грейс и Дэни. А потом Карл (тот самый Т-800) грустно произнёс: «Я не вернусь». Это прозвучало как прощание.

Джон Коннор

Вся сага о Терминаторе крутится вокруг одной идеи. Скайнет раз за разом отправляет в прошлое киллеров с одной целью — устранить Джона Коннора. Так искусственный интеллект пытается обеспечить себе победу в будущей войне.

Сначала была попытка упредить события, убрав Сару Коннор до рождения сына. Потом в ход пошел более совершенный Т-1000. В третьей части задачу поручили модели Т-Х.

Самым неожиданным стал старт «Тёмных судьб». Спустя годы после событий второго фильма другой Т-800 якобы нашел и ликвидировал Джона. Тогда франшиза впервые отказалась от главной миссии — защиты семьи Конноров.

Финальная битва

Почти в каждом фильме про Терминатора есть один шаблон. Герои два часа убегают от киборга, а под занавес неизменно оказываются на какой-нибудь фабрике или закрытом объекте.

В первой части — безымянный завод. Во второй — сталелитейный цех. В третьей — военная база. В «Спасителе» — логово Скайнета.

В «Генезисе» — штаб-квартира Кибердайна. Даже в «Тёмных судьбах» финал случился на гидроэлектростанции.

Но этому есть простое объяснение. Только на промышленных объектах найдутся инструменты, способные справиться с машиной из будущего — будь то гигантский пресс или расплавленная сталь. Как отмечает автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино», без тяжелого оборудования тут не обойтись.

