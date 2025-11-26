Меню
Киноафиша Статьи Спин-оффы, которые фанаты «Властелина колец» умоляют экранизировать: от молодого Арагорна до падения Гондолина

Спин-оффы, которые фанаты «Властелина колец» умоляют экранизировать: от молодого Арагорна до падения Гондолина

26 ноября 2025 10:52
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Вот какие истории Толкина созрели для полноценных фильмов.

Кажется, что после «Кольца власти» и «Войны Рохиррим» поклонники Средиземья уже видели всё, но стоит лишь открыть любую страницу Толкина — и становится ясно: экранизировано только самое мелкое из возможного.

Мир огромен, и сегодня фанаты всё чаще спорят не о том, нужны ли новые проекты, а о том, какие именно истории стоит перенести на экран в первую очередь. Вариантов так много, что любой из них способен превратиться в следующий мировой хит — осталось только выбрать, за что хвататься раньше.

Молодой Арагорн

Редкий фанат откажется увидеть сериал о том, кем был будущий король Гондора до встречи с Фродо. Его юность — это войны, странствия на юге и востоке, дружба с Гэндальфом и роковая любовь к Арвен. Материала достаточно на несколько сезонов, и каждый из них завершался бы сильнее предыдущего.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Война на Востоке

Битва при Дейле мелькнула в одном кадре, но сама история — огромная, трагичная и достойная отдельного фильма. Люди и гномы держат оборону против Саурона, короли погибают, и только после падения Кольца враг окончательно отступает. Голливуд любит большие войны — а это одна из самых масштабных.

Ангмарская война

Король-чародей против людей, эльфов и — внезапно — хоббитов. Шесть веков битв, разрушение Арнора и та самая фраза Глорфиндела о том, что Чёрный Властелин «не падёт от руки смертного мужа». Эта история кричит о том, чтобы её экранизировали.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Истари

Что сотворили Саруман, Гэндальф, Радагаст и Синие маги за тысячи лет до Братства? Толкин почти не раскрывал эти страницы — а значит, у экранизации есть редкая свобода, не нарушающая канон. И зрители точно готовы посмотреть на магов, пока они ещё не разделились на добро и предательство.

Кхазад-Дум

Мория до тьмы, Мория во тьме и её возвращение. Это история взлёта и падения величайшего гномьего королевства — и она куда более мрачная, чем видно из фильмов. Балрог, тени под горами, бегство гномов — материал готов сам собой.

Война гномов и орков

Битва при Азанулбизаре уже мелькала в «Хоббите», но шестилетняя война — нет. Это жёсткая, кровавая история мести, где гномы теряют почти всё, чтобы вернуть честь. И да, здесь Азога убивает Даин — как у Толкина, а не в кино.

Хоббиты

Шир тоже может быть эпичным. Битва на Зелёных полях, где Бандобрас Тук отправляет голову Гольфимбула в кроличью нору, иронична, масштабна и уже легендарна. Или — наоборот — уютный сериал о том, как живут хоббиты без великих войн.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Берен и Лутиэн

Самая романтичная история Толкина, написанная как посвящение его жене. Человек и эльфийка, Сильмариль, Моргот — это идеальный материал для большой полнометражной эпопеи.

Падение Гондолина

Предательство, осада, драконы, балроги и гибель великого города. История, которую Толкин придумал одной из первых — и она до сих пор ждёт свой фильм, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Война гнева

Финал Первой эпохи: Валар, Майар, эльфы и Эарендил на своём корабле, сражающийся с Анкалагоном Чёрным. Это конец мира, снятый в масштабе, о котором пока никто даже не мечтал.

Читайте также: «Нельзя просто так пройти мимо Толкиена»: 9 раз, когда «Игра престолов» повторяла «Властелина колец» (не плагиат, а вдохновение)

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
