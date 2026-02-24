Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся

Новый спин-офф вселенной Джорджа Мартина снова оказался в центре фанатских дискуссий. Создатели «Рыцаря Семи Королевств» долго обещали максимально точную экранизацию «Сказаний о Дунке и Эгге», но финал первого сезона показал: без вольностей не обошлось. И именно это изменение уже называют потенциальным переписыванием канона.

Где сериал отступил от книги

Ключевой поворот происходит в финале серии «Завтра». По версии шоу, Эгг фактически обманывает Дунка и тайком сбегает из-под контроля отца, чтобы стать его оруженосцем. При этом Мейкар, судя по последней сцене, не знает, где находится сын, и в панике его разыскивает.

В новелле Мартина ситуация мягче: Мейкар сам даёт согласие и даже вручает Эггу кольцо с гербом — своеобразную страховку на будущее. Это небольшое, но важное различие. Оно меняет динамику отношений и открывает дорогу возможному конфликту в следующих сезонах.

Почему фанаты напряглись

Проблема не только в деталях сюжета. Поклонники франшизы привыкли болезненно реагировать на любые отклонения от первоисточника. Тем более что сам Джордж Мартин ранее писал в блоге, что сериал — «настолько точная экранизация, насколько можно было ожидать».

Финал показал: формулировка была осторожной не случайно. Шоураннеры явно готовы двигаться чуть свободнее, чем думали зрители.

Это ошибка или шанс для истории

Если смотреть холодно, изменение не разрушает канон — оно расширяет пространство для драмы. Теперь у сериала появляется дополнительное напряжение: Мейкар может посчитать Дункана похитителем, а линия доверия между героями становится хрупче.

И, честно говоря, именно такие аккуратные отклонения часто делают экранизации живыми. Дословная верность тексту не всегда равна хорошему телевидению.

Похоже, «Рыцарь Семи Королевств» уже выбрал свою стратегию: уважать Мартина — но не бояться играть по-своему. И вот за этим действительно интересно наблюдать.