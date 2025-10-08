Меню
Спин-офф «Игры престолов» наконец вернет на экран этот дом Вестероса: в «Игре престолов» его уничтожили

8 октября 2025 16:11
Кадр из сериала «Игра престолов»

В сериале появится важный персонаж.  

«Игра престолов» известна своими политическими конфликтами, когда влиятельные семьи сражались за Железный трон. Эта традиция продолжается в приквеле «Дом дракона».

Сериал познакомил зрителей с предками любимых героев, включая Таргариенов, Старков, Ланнистеров и Баратеонов. Но одна семья осталась заметно обделенной вниманием. И будущая новика, «Рыцарь Семи Королевств», это исправит.

Какой дом покажут в сериале «Рыцарь Семи Королевств»

Прошло девять лет с тех пор, как фанаты увидели мрачную гибель рода Тиреллов в «Игре престолов». Но теперь представители этой семьи возвращаются. В 2026 году впервые выйдет «Рыцарь Семи Королевств», который вернёт Тиреллов и покажет события между оригиналом и приквелом.

Сериал исследует историю о Дункане, основанную на цикле повестей Джорджа Мартина. Сюжет расскажет, как герой встречает необычного мальчика и участвует в турнире, неожиданно включаясь в дела Таргариенов.

В романе фигурирует лорд Лео Тиррелл — грозный противник на турнире, благородный и уважаемый мужчина. Эту роль в будущем сериале исполнит Стив Уолл. Премьера «Рыцаря Семи Королевств» состоится в январе 2026 года.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Тиреллы в «Игре престолов»

Тиреллы — не самая могущественная семья, но точно примечательная. Как правители одного из богатейших домов Вестероса, они всегда проявляли амбиции. Лорд Мейс выдал дочь Маргери последовательно фактически за трёх претендентов на трон — Ренли Баратеона, Джоффри и Томмена.

Однако по-настоящему выдающийся образ представила на экране Оленна. Будучи «Королевой Шипов», она манипулировала семьёй и казалась всесильной. Но Тиреллов ждал трагический конец в 6-м сезоне, когда Серсея уничтожила Септу со всеми присутствующими.

Оленна пережила сына и внучку и умерла в 7 сезоне от яда, который принес ей Джейме. Тогда же она призналась ему в организации отравлении Джоффри.

Фото: Кадры из сериалов «Рыцарь Семи Королевств», «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
