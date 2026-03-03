Меню
Киноафиша Статьи Спин-офф «Игры престолов» идеален, но есть 3 вопроса, которые не дают зрителям покоя: и тайна Дункана тоже

3 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Разбираем три ключевых недочета первого сезона.

Первый сезон «Рыцаря семи королевств» завершился, оставив поклонников с массой вопросов. Спин‑офф о приключениях сэра Дункана Высокого и его оруженосца Эгга увлек, но не обошлось без недочетов. И есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при съемках второго сезона.

Вернется ли Лайонел Баратеон

Сир Лайонел Баратеон стал одним из самых запоминающихся второстепенных персонажей, внося комедийную нотку. Но книга Джорджа Мартина не предусматривает его появления во втором сезоне. Несмотря на это, финал первого сезона оставляет намек на его возвращение. Если HBO решит вернуть его хотя бы в воспоминаниях, это поможет сохранить связность и юмор.

Влияние смерти Бейлора на Вестерос

Смерть принца Бейлора — критический момент для сюжета. Из-за его кончины меняется порядок престолонаследия, что может повлечь хаос в Вестеросе. Мейкар Таргариен осознает, что его младшие сыновья могут быть менее подготовлены к будущему, и обращается к Дунку с просьбой взять Эгга в обучение. Этот момент важно показать, чтобы мотивы персонажей оставались понятными.

Тайна посвящения Дунка в рыцари

Финал первого сезона оставил загадку: действительно ли сэр Арлан Пеннитрийский посвятил Дунка в рыцари? Сцена открывает сомнения, ведь нет свидетелей. Дунка называют фарсом, хотя его поступки говорят обратное. Второй сезон должен аккуратно развить эту линию, чтобы подчеркнуть, что настоящего рыцаря отличают дела, а не титул.

Анастасия Луковникова
