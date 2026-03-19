Спилберг спрятал в своей новинке 2026 года сиквел хита из прошлого? Фанаты разгадали секрет режиссера

Новый трейлер фильма Стивена Спилберга «День разоблачения» вызвал бурное обсуждение среди поклонников. Многие уверены, что картина станет скрытым продолжением «Близких контактов третьей степени».

В ролике заметны НЛО, зашифрованные сигналы, необычное поведение животных и признаки замалчивания со стороны властей — всё, за что зрители ценят классическую фантастику режиссёра.

По трейлеру видно, что герой Джоша О’Коннора случайно сталкивается с тайной, которая существовала задолго до него. Эмили Блант, вероятно, играет телеведущую прогноза погоды, чей эфир неожиданно прерывается инопланетным сигналом, втягивающим её в происходящее.

В кадре появляется и Колин Фёрт — его персонаж словно проецируется в пространство с помощью неизвестной технологии. В ролике есть всё, что любят поклонники фантастики: тарелки в небе, шифрованные послания и секретность, которая глушит всё вокруг.

Именно поэтому зрители заподозрили связь с «Близкими контактами третьей степени». Корабли, пробивающие облака и заливающие экран светом, — слишком знакомый образ. Животные, теряющие контроль, — тоже классический приём.

Ещё один довод: Спилберг значится автором истории в обоих проектах. Фанаты предполагают, что «Близкие контакты» показывали первый контакт, а «День разоблачения» — его последствия почти полвека спустя, в мире, где правду пытаются спрятать, но кто‑то всё же стремится её раскрыть. Премьера ленты состоится в этом июне.