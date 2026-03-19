Спилберг спрятал в своей новинке 2026 года сиквел хита из прошлого? Фанаты разгадали секрет режиссера

19 марта 2026 20:04
Кадр из фильма «День разоблачения»

Популярная теория связывает «День разоблачения» и «Близкие контакты третьей степени».

Новый трейлер фильма Стивена Спилберга «День разоблачения» вызвал бурное обсуждение среди поклонников. Многие уверены, что картина станет скрытым продолжением «Близких контактов третьей степени».

В ролике заметны НЛО, зашифрованные сигналы, необычное поведение животных и признаки замалчивания со стороны властей — всё, за что зрители ценят классическую фантастику режиссёра.

По трейлеру видно, что герой Джоша О’Коннора случайно сталкивается с тайной, которая существовала задолго до него. Эмили Блант, вероятно, играет телеведущую прогноза погоды, чей эфир неожиданно прерывается инопланетным сигналом, втягивающим её в происходящее.

В кадре появляется и Колин Фёрт — его персонаж словно проецируется в пространство с помощью неизвестной технологии. В ролике есть всё, что любят поклонники фантастики: тарелки в небе, шифрованные послания и секретность, которая глушит всё вокруг.

Именно поэтому зрители заподозрили связь с «Близкими контактами третьей степени». Корабли, пробивающие облака и заливающие экран светом, — слишком знакомый образ. Животные, теряющие контроль, — тоже классический приём.

Кадр из фильма «Близкие контакты третьей степени»

Ещё один довод: Спилберг значится автором истории в обоих проектах. Фанаты предполагают, что «Близкие контакты» показывали первый контакт, а «День разоблачения» — его последствия почти полвека спустя, в мире, где правду пытаются спрятать, но кто‑то всё же стремится её раскрыть. Премьера ленты состоится в этом июне.

Фото: Кадры из фильмов «День разоблачения» (2026), фильма «Близкие контакты третьей степени» (1977)
Светлана Левкина
