Спилберг снова в строю и снимает про НЛО: вышел трейлер фантастического фильма «День разоблачения», премьера 12 июня (видео)

Universal Pictures показала большой трейлер фантастического фильма «День разоблачения». Новую картину Стивена Спилберга выпустят в мировом прокате 12 июня 2026 года.

Сюжет разворачивается в наши дни. В разных точках планеты фиксируют странные сигналы и аномальные явления в небе. Постепенно становится ясно, что речь идет о вторжении инопланетян. Группе ученых и военных предстоит разобраться, что именно происходит и можно ли остановить угрозу.

Главные роли в фильме получили известные актеры. В картине снялись Эмили Блант, Колман Доминго, Колин Фёрт и Джош О’Коннор. Каждый из героев оказывается втянут в историю глобального масштаба, где на кону стоит судьба всей планеты.

Музыка Джона Уильямса и юбилейный союз

Режиссером проекта выступил Стивен Спилберг — один из самых влиятельных постановщиков Голливуда. За музыку отвечает легендарный композитор Джон Уильямс. Он известен саундтреками к «Звёздным войнам», «Гарри Поттеру» и «Индиане Джонсу».

Для Спилберга и Уильямса это уже 30-я совместная работа. Их творческий союз длится более пятидесяти лет и считается одним из самых успешных в истории кино.

По первым кадрам видно, что «День разоблачения» делает ставку на атмосферу тайны, масштабные сцены и напряжённый сюжет. Премьера фильма запланирована на 12 июня, и этот проект уже называют одним из главных фантастических релизов лета 2026 года.