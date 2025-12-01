Меню
Спилберг хотел снять «Гарри Поттера» по-своему — с анимацией и другим Гарри: почему эту версию зарубили в последний момент

1 декабря 2025 21:02
Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Один творческий поворот мог изменить облик всей магической франшизы — и почему этого не случилось.

В начале 2000-х экранизация «Гарри Поттера» была главным лакомым куском для Голливуда. После покупки прав Warner Bros. рассматривала несколько кандидатур на место режиссёра-постановщика, и одним из первых претендентов стал Стивен Спилберг.

Однако его версия волшебного мира так и не дошла до съёмочной площадки.

Что именно предлагал Спилберг

Спилберг рассматривал не классическую игровую экранизацию, а анимационный формат. Мир Хогвартса должен был стать более условным и сказочным, с акцентом на зрелищность и приключение.

Это был бы не уютный школьный фэнтези-фильм, а динамичный аттракцион в духе большого голливудского блокбастера.

Каким должен был быть «другой Гарри»

Главное отличие касалось самого героя. В версии Спилберга Гарри задумывался как анимационный персонаж, а не живой мальчик с экрана.

Режиссёр наставивал, чтобы его озвучивал Хейли Джоэл Осмент — звезда того времени.

Такой Гарри был бы более ярким, экспрессивным, почти сказочным персонажем, а не «обычным мальчиком из соседнего дома». Акцент смещался бы с школьной повседневности и взросления на приключения и визуальное действие.

Почему эту версию не приняли

Именно здесь решающим стало мнение Джоан Роулинг. Писательница настаивала на живой экранизации, максимально привязанной к реальности.

По её словам, ей было важно, чтобы зритель верил в существование такого мира рядом с собой, а не воспринимал его как мультфильм. Этот принцип стал ключевым аргументом против версии Спилберга.

Без скандалов, но с принципами

Позже Роулинг опровергла слухи о конфликте с режиссёром и подчёркивала, что разговор был деловым и спокойным:

«Я действительно говорила со Стивеном Спилбергом. Была ли у меня ссора с ним? Определённо, нет... Были вещи, с которыми я не соглашалась, были и те, с которыми я была согласна... Я очень довольна тем режиссёром, который у нас есть».

В итоге постановщиком стал Крис Коламбус. Его версия задала тон всей будущей франшизе и оказалась коммерчески безупречной.

Отказ ради семьи

Сам Спилберг позже объяснял, что причиной отказа стали не только творческие расхождения. В тот период он сознательно выбрал семью:

«Мне предложили работать над „Гарри Поттером“, и я решил отказаться от первого фильма, чтобы провести полтора года с семьёй, с маленькими детьми... Я пожертвовал великолепной франшизой — и, оглядываясь назад, очень рад, что выбрал семью».

Также прочитайте: Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота

Анна Адамайтес
