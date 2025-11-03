Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд

Но поклонники в нее не верят.

Совсем недавно завершился второй сезон «Поколения "Ви"», который стал прямым приквелом к финалу основного сериала. Но концовка проекта оставила немало вопросов у поклонников.

Скорее всего, ответы на них они получат уже в следующем году, с премьерой последнего сезона «Пацанов». И некоторые зрители уверены, что Бутчер его не переживет.

Финал второго сезона «Поколения "Ви"»

В финальных эпизодах раскрывается главная интрига: создатель университета супергероев Томас Годолкин, считавшийся погибшим, десятилетиями скрывался под личиной Сайфера. Спасшийся благодаря экспериментальной сыворотке, он основал программу «Одесса» по созданию совершенного супера.

Из многочисленных подопытных детей выжили лишь двое — Хоумлендер, долгое время считавшийся сильнейшим существом, и Мари Моро, чьи способности изначально оставались неразвитыми. К финалу сезона героиня не только научилась управлять кровью, но и обрела дар исцеления, возвращая умерших к жизни.

Годолкин и Сейдж разработали стратегию, чтобы Мари помогла исцелить создателя. План почти осуществился, но амбиции Годолкина привели к тому, что Мари попросту его убила.

Теперь она рассматривается как потенциальный противовес Хоумлендеру в предстоящем сезоне «Пацанов», обладая равной силой и более совершенными навыками.

Бутчер в финале «Пацанов»

Финальная часть сериала «Пацаны» начнется спустя полгода после событий второго сезона «Поколения "Ви"». За это время режим Хоумлендера достиг максимального влияния, а движение Сопротивления активизировало борьбу.

Команда главных героев оказывается разобщена. Бутчер скрывается в неизвестном месте, сохраняя при себе опасный вирус, способный уничтожить всех суперсуществ. К началу пятого сезона состояние здоровья Билли критически ухудшается — отведённый врачами срок в полтора года подходит к концу.

В Сети высказываются предположения, что Мари Моро благодаря новым способностям может исцелить героя. Но это все же маловероятно.

«Во-первых, это обесценит арку пожертвования Билли. А во-вторых, опухоль Бутчера и его новые способности в виде щупалец в груди обусловлены действием препарата "Ви". А значит в теории силы Мари могут не подействовать на эти патологические изменения», — пишет автор Дзен-канала «КИНОCLUB».

