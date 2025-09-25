«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?

И с возрастом не попали, и с участниками операции.

Фильм «Спасти рядового Райана» обожают миллионы зрителей. Его рейтинг на IMDb — 8,6, на Rotten Tomatoes — 94 %, а сцена высадки на Омаха-Бич по праву считается одной из лучших в истории кино.

Но даже в этой картине Стивена Спилберга, где реконструкция войны поражает достоверностью, внимательный зритель заметит странности, которые портят впечатление историкам и знатокам фактов.

Американцы в центре, остальные — в тени

В фильме складывается ощущение, что высадка в Нормандии — исключительно заслуга США. Но 6 июня 1944 года в операции участвовало 13 стран. Из 160 тысяч солдат лишь 73 тысячи были американцами, остальные — британцы, канадцы и союзники.

Особенно несправедливо показана роль британцев: их шестинедельная битва за Кан была куда масштабнее, чем броские реплики героев в фильме, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

Солдаты слишком взрослые

Том Хэнкс, сыгравший капитана Миллера, в момент съёмок был за сорок. Его подчинённым — актёрам Том Сайзмор и Тед Дэнсон — тоже перевалило за тридцать. Но реальный средний возраст американских солдат в Нормандии составлял 22 года.

Элитные рейнджеры были едва ли старше девятнадцати. В фильме это несоответствие заметно, и отряд Миллера больше похож на ветеранов, чем на молодых призывников.

Миссия выглядит сомнительно

История поисков одного солдата ради спасения семьи вдохновлена реальной судьбой Фрица Ниланда. Но в действительности его местонахождение командованию было известно.

Никто бы не рискнул жизнями целого подразделения ради эвакуации одного бойца в разгар крупнейшей операции Второй мировой. Логика сценария красива, но в реальности она вряд ли бы сработала.

Ошибки техники и обороны

В сцене высадки Спилберг показывает пляж без танков — хотя часть из них всё же дошла до берега. Противодесантные заграждения установлены наоборот, а немецкая оборона представлена в духе голливудских фантазий, с грандиозными дотами.

Немецких солдат часто рисуют наивными, совершающими нелепые ошибки, что упрощает драматургию, но искажает картину войны.

«Спасти рядового Райана» всё равно остаётся шедевром — но именно такие мелочи заставляют помнить: кино и история не всегда идут в ногу.

