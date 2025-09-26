Меню
Киноафиша Статьи Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей

26 сентября 2025 16:40
Кадр из сериала «Спасская»

Почему сериал превратился из крепкого хита в одно из самых спорных продолжений осени.

Сериал «Спасская» с каждым новым сезоном вызывал всё больший интерес. И если первые серии казались пробой пера, то к четвёртой части проект заметно окреп: новые персонажи и сюжетные линии оживили историю и вернули внимание зрителей.

Именно поэтому от премьеры пятого сезона зрители ждали максимум. Однако премьера обернулась разочарованием, пишет автор дзен-канала «Мир современного кино».

Потери ключевых актеров

Главная причина провала — уход любимых артистов. После четвертой части зрители лишились Валентина Смирнитского, Дмитрия Ульянова, Александра Голубева и Юлии Макаровой.

«Замена оказалась абсолютно неравноценной», — отмечает автор «Мира современного кино».

А новые персонажи в исполнении Алексея Матошина и Никиты Брусова на фоне прежней команды выглядят слишком бледно.

Фанаты пишут в комментариях под разбором:

«Сценарий реально слабый, утомили семейные разборки, смешение жанров вылилось в совершенно неинтересный продукт».

Другой зритель добавляет: «После 8 серии пятый сезон смотреть перехотелось».

Образ Спасской, который перестал работать

Не меньше вопросов вызвала сама героиня. Анна, которую играет Карина Андоленко, из харизматичной следовательницы превратилась в холодную и жесткую фигуру.

«Ее фраза „вы задержаны“ звучит в каждой сцене, лицо каменное, эмоций нет», — отмечает «Мир современного кино».

Многие зрители соглашаются: «После убийства Петра смотреть вообще неинтересно», — пишет Наталья Зуева.

Другие замечают, что сама актриса будто устала от роли:

«Чувствуется, ей уже в тягость эта Спасская, финал на пирсе с бутылкой — за гранью».

Сюжетные линии, которые не убедили

Пятая часть удивила и сценарными провалами. Внезапно появившийся отец Анны исчез так же быстро, как вошёл в историю.

А финал, где преступник Емельянов снова ушёл от следствия, зрители назвали верхом нелепости.

«Стая спецназа стоит у дома, а он спокойно уходит другим выходом. Это смешно», — иронизирует Галина Лёвочкина.

Другие комментарии звучат ещё жестче: «Нужно было поставить точку, а не убивать одного героя за другим. Из семьи сделали Санта-Барбару».

«Все интересное закончилось после ухода Голубева и Шалаева», — добавляет Марта Маевская.

Финал без эмоций

Заключительные серии вместо накала событий показали расследование скучных бытовых убийств, а реплика Спасской «Я отомщу за тебя, Петя» вызвала лишь усмешки.

Многие зрители уверены, что шестой сезон вряд ли вернёт сериал на прежние позиции.

Пятый сезон, который должен был закрепить успех франшизы, обернулся её самой спорной частью. И пока фанаты обсуждают промахи сценаристов, главный вопрос остаётся открытым: сможет ли «Спасская» вернуться к тому уровню, ради которого её когда-то включали без раздумий?

Также прочитайте: Зрители НТВ ждали этого 4 года: стало известно, когда выходят «Душегубы 2»

Фото: Кадр из сериала «Спасская»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
