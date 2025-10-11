Меню
Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман

11 октября 2025 08:27
Кадр из сериала «Дневники вампира»

Возможно, эта экранизация даст свежий глоток воздуха жанру.

Казалось бы, эпоха мистических подростковых драм закончилась вместе с «Дневниками вампира», но их соавтор Джули Плек доказывает обратное. Создательница культовой франшизы готовит новый сериал по роману Стефани Гарбер «Алхимия тайн», и уже само описание звучит как приглашение в мир, где магия шепчет на ухо, время предательски ускользает, а сердце выбирает не того, кого нужно.

От крови к алхимии

После вампиров и оборотней Плек берётся за другую форму бессмертия — алхимическую. Главная героиня, Холланд Сент-Джеймс, всю жизнь верила в чудеса, пока не узнала, что умрёт в полночь следующего дня. Её единственный шанс — найти артефакт под названием Алхимическое сердце, способное остановить смерть.

В поисках Холланд встречает таинственного незнакомца, и между ними мгновенно возникает притяжение, которое сбивает её с пути. Но, как и в лучших работах Плек, любовь становится не спасением, а испытанием, ведь главная угроза исходит не от судьбы — а от самой магии.

Джули Плек знает, как пленить зрителя

Писательница Стефани Гарбер признаётся, что мечтала об экранизации именно в исполнении Плек:

«Я следила за её работами много лет. Она умеет создавать волшебство в реальном мире — это редкий дар».

И действительно, Плек — одна из немногих, кто умеет делать мистику интимной, а не просто эффектной. От «Дневников вампира» до «Древних» она всегда писала о чувствах, сильнее времени и природы. И если «Алхимия тайн» пойдёт по тому же пути, зрителей ждёт новый мир, где эмоции вновь важнее спецэффектов.

Наследница «Дневников вампира»

Плек не скрывает, что скучает по вселенной «Дневников»:

«У меня есть идеи для новых историй. Всё, что нужно — просто сказать "да"».

Но пока продолжения Мистик-Фоллс нет, именно «Алхимия тайн» может стать новым началом. Таким же красивым, мрачным и опасным, где судьба героев зависит не только от заклинаний, но и от любви, в которую нельзя не поверить.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из сериала «Дневники вампира»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
