Создатели «Трассы» и «Аутсорса» взялись за новый сериал для OKKO: сюжет огонь, но без смертей (хотя это не точно)

23 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Враги»

Эта остросоциальная проблема знакома многим.

Создатели «Трассы» и «Аутсорса» возвращаются — и их новый сериал «Враги» обещает стать тем самым проектом, после которого вы станете смотреть на соседей совсем иначе. Кажется, нас ждёт не просто история о бытовых разборках, а настоящая психологическая дуэль двух миров — городской мечты и деревенской реальности.

Городские мечты, деревенские законы

У Телегиных был почти идиллический план: построить дом на природе, чтобы ребёнок с иммунным заболеванием наконец жил в чистом воздухе, среди тишины и заботливой зелени. Модный барнхаус в глуши под Ельцом должен был стать их перезагрузкой. Но на практике жизнь вне города оказалась не райской открыткой, а территорией со своими правилами.

И главное правило там простое: чужих тут не любят.

Кулешовы: аборигены, которым чужое — как заноза

Кадр из сериала "Враги"

Рядом с новым домом живут Кулешовы — люди, которым не нужен Pinterest, чтобы знать, как выглядит их жизнь. Они здесь «от начала времён», и любой чужак воспринимается как вызов. Тамара (Анна Михалкова) держит на себе хозяйство, дедушку на грани реальности и двух сыновей, один из которых в тюрьме.

Когда в их поле зрения появляется гладкий «стеклянный домик» приезжих, конфликт рождается мгновенно. Сначала — подколы, потом — напряжение, а затем и самая настоящая война за территорию.

Камерность, в которой не спрячешься

Режиссёр Душан Глигоров признаётся: работа была сложнее, чем масштабные проекты. Два дома, несколько персонажей — и психологическая точность должна быть отточена до миллиметра. Здесь нельзя спрятаться за динамикой или большими декорациями: всё держится на актёрах, взглядах, невербальных сигналах.

Актёрский состав — ударный: Любовь Аксенова, Дмитрий Ендальцев, Нил Бугаев, Леонид Тележинский, Дарья Екамасова и, конечно, Анна Михалкова, которая, кажется, вывела деревенскую матриархию в новый драматический регистр.

Где снимали и чем удивят

Чтобы добиться ощущения полной достоверности, создатели построили настоящий барнхаус в Башкортостане — не макет, а дом, которому можно было бы реально жить. Дом Тамары восстановили буквально с земли, включая двор, растения и детали, которые знают только те, кто жил «в поле» всю жизнь.

«Враги» — это история не о злых и добрых, а о людях, у каждого из которых своя правда и своя боль. Это столкновение привычек, мировоззрений, памяти и амбиций. И, похоже, зрителям придётся выбрать сторону — или понять, что правы здесь… никто.

Релиз ожидается на Okko. И да, по первым материалам видно: новый хит у создателей «Трассы» и «Аутсорса» действительно может случиться.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Враги»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
