Киноафиша Статьи Создатели «Первого отдела» и «Невского» взялись за «Сталина»: о чём будет мини-сериал и кто сыграет вождя

Создатели «Первого отдела» и «Невского» взялись за «Сталина»: о чём будет мини-сериал и кто сыграет вождя

27 февраля 2026 15:13
«Триикс Медиа»

Всего 4 серии, но интриг на них хватит.

В российском сериальном ландшафте всё чаще доминируют криминальные проекты со следователями и полицейскими, и вдруг — «Сталин». Короткая историко-политическая драма Владимира Бортко, съёмки которой уже стартовали.

Проект заявлен как масштабный и по замыслу, и по исполнению. Генеральный продюсер «Триикс Медиа» Инесса Юрченко в интервью ТАСС подчёркивает серьёзность работы:

«Это непростой и очень масштабный проект. Невероятный по силе сценарий Владимира Бортко, его режиссерское мастерство вдохновили нас с партнерами из онлайн-кинотеатра „Кион“ на съемки. Сюжет охватывает период от завершения Второй мировой войны до 1953 года, смерти Иосифа Сталина, роль которого исполняет замечательный актер Игорь Миркурбанов».

Речь идёт о восьми послевоенных годах, насыщенных борьбой за власть, международными конфликтами и внутренними интригами. Формат — всего четыре серии, что предполагает плотную драматургию без растягивания.

Продюсер отдельно акцентирует внимание на актёрском составе:

«Хочу отметить очень сильный актерский состав в целом. Это Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Кристина Бабушкина, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие. На фоне реальных исторических событий, повествования о ключевых фигурах высших эшелонов власти будут разворачиваться мировые интриги, подкрепленные драматургической напряженностью. Надеемся, что зрители по достоинству оценят проект».

Если заявленный масштаб совпадёт с результатом, «Сталин» может стать одним из самых обсуждаемых исторических проектов последних лет.

Фото: «Триикс Медиа»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
