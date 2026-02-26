Создатели «Невского» взялись за Сталина: что стоит ждать от новой исторической драмы Владимира Бортко

Создатель многих популярных сериалов, в том числе «Невский», кинокомпания «Триикс Медиа», и KION участвуют в создании исторической драмы «Сталин». Что стоит ждать от картины?

Владимир Бортко приступил в Ленинградской области к съемкам четырехсерийной историко-политической драмы «Сталин». Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании Триикс Медиа.

Игорь Миркурбанов исполнит роль Иосифа Сталина. Сюжет охватывает период от окончания Великой Отечественной войны до смерти Сталина в 1953 году.

Режиссер сообщил, что хочет показать правду об исторической личности, а не давать однозначную оценку. Он добавил, что сценарий лежал пятнадцать лет и что ему приятно работать с этой командой. Бортко также поблагодарил актеров и съемочную группу и отметил, что не работал в роли режиссера десять лет.

В сериале также можно увидеть Виктора Сухорукова, Александра Яцко, Кристину Бабушкину, Александра Самойленко, Павла Чинарева и других актеров.

Съемки планируют завершить к середине лета. Работа пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области и на Черноморском побережье.