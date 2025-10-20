Меню
Киноафиша Статьи Павел Семенов в «Невском» все-таки погиб: создатели сериала подтвердили – 8 сезон будет про его вдову

20 октября 2025 15:05
Конспирологические теории в итоге не оправдались.

«Невский. Близкий враг» закончился на обнадеживающей ноте: похороны Павла Семенова большинству зрителей показались «постановой» — фанаты главного российского ТВ-детектива последних лет уверились: герой Антона Васильева инсценировал свою смерть. Но анонс 8 сезона, похоже, разобьет россиянам сердца.

Несколько минут назад на НТВ вышел официальный синопсис 8 сезона сериала «Невский», который не только раскрывает подробности сюжета долгожданного продолжения, но и отвечает на вопрос: Семенов все-таки выжил? И ответ, увы, отрицательный.

Судя по сайту телеканала, история «Невского» близится к логичному концу. Сотрудники ФСБ вышли на след всех участников дела Архитектора, капкан для злодеев вот-вот захлопнется, но для финального хода силовикам придется сделать практически невозможно.

«Следователи уверены, что в деле остались вопросы, ответить на которые могут только погибший Павел Семёнов (Антон Васильев) и его жена Татьяна Белова (Виктория Маслова), которая скрывается от следствия», — указано в синопсисе, и «погибший» здесь — ключевое слово.

Как известно, «Триикс медиа» не скрывали присутствие Антона Васильева на съемках, а значит, будь Васильев живым, в анонсе бы так и указали, что он попросту инсценировал свою смерть. Но нет.

Вероятнее всего, как в случае с Джоэлем во втором и будущем третьем сезонах «Одни из нас», российские шоураннеры просто готовят флэшбеки с любимцем миллионов зрителей, и ничего более, пока в реальном времени ФСБ-шники будут искать его вдову.

Конечно, остается маленький шанс на то, что все это – многоходовочка от создателей «Невского», и Васильев в итоге «оживет», но верится в это слабо. Ведь сюрпризом такой поворот не станет: актера видели на съемках во всеоружии.

Ранее мы писали: «Не как “Невский” и “Первый отдел”»: новый сериал НТВ вызвал споры, но зрители смотрят взахлёб

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Алексей Плеткин
