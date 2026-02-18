Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта

Кинокомпания «Триикс Медиа» сняла не один популярный детектив НТВ, в частности, «Невского» и «Первый отдел», но речь пойдет не о них. В 2026 году стоит ждать несколько интересных новинок, в том числе сериал «Новая земля».

О чем сериал

Криминально-детективный сериал «Новая земля» рассказывает о бывшем оперативнике Тимофее Забелине, который возвращается в Бердянск на юге Запорожской области и оказывается в суровой реальности города, который находится не так далеко от линии фронта. В довольно сложных условиях он вынужден восстанавливать справедливость, действуя по иным правилам.

Почему стоит посмотреть

Главную роль в проекте исполняет Александр Константинов. В его фильмографии более 90 работ, среди которых немало рейтинговых проектов, в том числе «Конец невинности» и «Комитет».

Ждем сочетание детективного расследования и боевика, где привычная работа полицейского становится буквально борьбой за жизнь. Точно будет интересно наблюдать за адаптацией героя в совершенно новых для него условиях.