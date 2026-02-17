Меню
Создатели «Невского» и «Первого отдела» — боги детективов: этот 30-серийный сериал «прглотила» за одни выходные

17 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Васька»

Сюжет весьма захватывающий.

В России снимаются много детективов, однако «Триикс Медиа» является настоящим производителей шедевров в этом жанре. Именно эта компания занималась производством «Первого отдела» и «Невского». В 2025 году они также выпустили 30-серийный сериал «Васька».

О чем сериал

Это российский детективный сериал, показывающий повседневную работу полиции на Васильевском острове Санкт‑Петербурга, который в народе называют «Васькой». Действие сосредоточено на противостоянии, перерастающем в профессиональное сотрудничество двух опытных полковников, вынужденных делить один кабинет и совместно раскрывать преступления в криминальном районе.

Почему стоит посмотреть

Сериал стоит внимания за насыщенную атмосферу Васильевского острова в Санкт‑Петербурге и за удачное сочетание детективной интриги с вниманием к психологии героев и их отношениям в коллективе. Это история о порядочных полицейских, представлена как правдоподобная драма, где сам остров играет ключевую роль в качестве атмосферного места действия.

В отличие от обычных «стрелялок», режиссер Генрих Кен делает ставку на характеры, психологические портреты современных людей, выбравших тяжелую работу. Сериал также понравится поклонникам Дмитрия Пчелы. Они могут насладиться новым амлуа популярного актера.

Фото: Кадр из сериала «Васька»
Камилла Булгакова
