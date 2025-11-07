Создатели «Игры престолов» взялись за новый сериал и даже его не испортили: только вышел, а рейтинг на Rotten Tomatoes — 89%

И критики, и даже зрители в восторге.

Netflix добавил в каталог новый исторический мини-сериал — и, похоже, не прогадал. «Смерть от молнии» (Death by Lightning), спродюсированный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом, тем самым дуэтом, что подарил миру «Игру престолов», дебютировал с впечатляющим рейтингом 89 % на Rotten Tomatoes. Для проекта, который вышел всего несколько часов назад, это редкий старт с таким консенсусом критиков.

Сюжет сериала «Смерть от молнии»

Сюжет сериала основан на реальных событиях конца XIX века и книге Кэндис Миллард Destiny of the Republic. В центре — убийство президента США Джеймса А. Гарфилда, человека, который хотел объединить страну, а стал жертвой фанатичного убийцы.

Майкл Шеннон играет Гарфилда с фирменной внутренней силой и трагизмом, а Мэттью Макфэдиен воплощает его убийцу Чарльза Гито — тщеславного неудачника, уверенного, что ему предназначено «спасти республику».

Их дуэт уже называют одной из лучших актёрских пар сезона: Шеннон — холодный разум, Макфэдиен — безумие, застывшее в улыбке.

Только четыре серии, но нервы на пределе

Режиссёр Мэтт Росс, известный по фильму «Капитан Фантастик», превращает реконструкцию исторического события в напряжённый психологический триллер. Здесь нет пышных баталий, но есть борьба идей, медицины и фанатизма — и она ощущается почти физически.

Критики отмечают, что «Смерть от молнии» удивительно современна: тема политического фанатизма, роль медиа и трагическая цена амбиций звучат так, будто речь идёт не о XIX веке, а о сегодняшнем дне.

Сильный состав и идеальная длина

Кроме Шеннона и Макфэдиена, в сериале снимаются Ник Офферман, Бетти Гилпин, Брэдли Уитфорд и Ши Уигхэм — каждый из них добавляет истории свой оттенок. Всего четыре серии — и ни минуты лишнего: Netflix явно нащупал правильную формулу для исторических драм.

Итог

«Смерть от молнии» — не очередная костюмная хроника, а разрез американской истории, где политическая лихорадка звучит тревожно знакомо. И, похоже, Бениофф и Уайсс вернули себе репутацию людей, которые умеют превращать власть и безумие в искусство.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.