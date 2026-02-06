Меню
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)

6 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Фоллаут»

Производство третьего сезона планируют запустить в 2026 году.

«Фоллаут» готовится расширить карту своего постапокалипсиса: третий сезон обещает увести героев дальше привычной Мохаве и показать территории, которые фанаты игр почти не видели.

После финала второй главы стало ясно, что история не собирается топтаться на месте и делает ставку на новые регионы и старые тайны.

Шоураннер Женева Робертсон-Дуорет подтвердила, что действие продолжения развернется сразу в нескольких точках. Главный вектор — Колорадо. Именно туда направляется Гуль, уверенный, что где-то там могли уцелеть его жена и дочь. В игровой вселенной этот регион упоминался, но детально почти не раскрывался, так что у сценаристов простор для маневра.

Нью-Вегас не уходит со сцены

Параллельно авторы не сворачивают линию Мистера Хауса и самого Нью-Вегаса. Этот узел остается ключевым для конфликта фракций. Люси и Максимус задерживаются в городе, где напряжение между силами пустоши только растет, а баланс власти становится все более хрупким.

Кадр из сериала «Фоллаут»

В середине разговора о будущем сериала Робертсон-Дуорет прямо обозначила интерес к фигуре Хауса:

«У них есть реальная история, и мы рады раскопать её поглубже. Думаю, Хаус глубоко очарован Купером. Он не совсем понимает, почему его алгоритм продолжает твердить ему, что эта фигура так важна.»

Эта реплика намекает, что роль Купера в общей мифологии сериала может оказаться куда значимее.

Производство третьего сезона планируют запустить в 2026 году. С учетом графика крупных сериалов релиз в 2027-м выглядит реалистично. Если темп и масштаб сохранятся, «Фоллаут» окончательно закрепится как один из самых амбициозных игровых проектов на ТВ.

Фото: Кадр из сериала «Фоллаут»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
