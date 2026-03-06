Меню
Киноафиша Статьи Создатель тот же, а рейтинг в разы круче: вместо заезженного «Маши и медведя» посмотрела другой мультсериал и не пожалела

Создатель тот же, а рейтинг в разы круче: вместо заезженного «Маши и медведя» посмотрела другой мультсериал и не пожалела

6 марта 2026 14:15
Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Что такое можно показать детям?

«Маша и Медведь» является невероятным лидером по просмотрам и любви зрителей. Ее знают во всем мире и поют ее песенки. Однако, помимо нее, есть и другие интересные проекты.

Рассказываю про мультсериал, в котором режиссером стал наш соотечественник Сергей Антонов. Более того, он успел поработать и с «Машей и Медведем».

Итак, речь пойдет про британский мультсериал «Буба», у которого на Кинопоиске рейтинг 8.0, а вот у нашей любимой Маши всего лишь 7.3. В сериале шесть сезонов. В каждом по 26 серий.

Главным героем мультсериала является Буба — немногословный домовой, обладающий белоснежным окрасом и постоянно попадающий в разнообразные переделки. Он всегда находит возможность для приключений. Все, за что Буба берется, ведет к удивительным и порой абсурдным последствиям. Ежедневно он узнает больше о мире людей и пытается разобраться, что можно сделать с обычными предметами, такими как ведро, лестница или фонарик. Так вместе с ним дети познают мир и понимают, что можно делать, а что нельзя.

Как и в случае с «Машей и Медведем», создатели «Бубы» создали обаятельного героя. Хотя в некоторых аспектах «Буба» может отличаться от западных аналогов, в целом мультсериал выглядит очень презентабельно, и в глазах зрителей нет особо сильных недостатков, когда на экране появляется такой забавный персонаж, способный вызвать восторг у детей и одобрение у взрослых:

'Буба', это замечательный детский мульт-сериал, протоптавший дорогу к сердцу самой широкой аудитории. Не стоит выставлять к нему завышенные претензии, а лучше всего мирно примостится перед телевизором или монитором с близкими людьми, дабы на пару минут забыть обо всех скопившихся невзгодах.

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
