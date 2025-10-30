Создатель «Клана Сопрано» молчал почти 20 лет и вдруг вышел из тени: взялся за новый сериал HBO

После почти двадцатилетнего молчания Дэвид Чейз — человек, который изменил телевидение, показав миру Тони Сопрано, — снова возвращается на HBO. Его новый проект называется «Проект: MKUltra». И если вы подумали, что это будет нечто менее мрачное, чем мафиозная психотерапия, вы ошиблись.

Когда мафия встречает ЦРУ

В основе сериала — книга Джона Лайла «Проект “Контроль над разумом”: Сидни Готлиб, ЦРУ и трагедия MKUltra», рассказывающая о настоящей спецоперации времён холодной войны. Тогда американское ЦРУ пыталось найти способ подчинить человеческий разум, используя психоделики, гипноз и электрошок.

Руководил программой химик Сидни Готлиб, прозванный «Чёрным колдуном». Его эксперименты на людях символом научного безумия.

Сериал Чейза, по словам инсайдеров, станет не просто историческим триллером, а моральным лабиринтом — где герои играют в бога, не понимая, как далеко зашли. HBO уже описывает проект как «драму о границах власти и совести».

Возвращение мастера

Для Чейза это — первый телевизионный проект со времён «Клана Сопрано». С тех пор он снял лишь один авторский фильм — «Не угасай» (2012), да участвовал в создании приквела «Множественные святые Ньюарка». Его студия Riverain Pictures продюсирует новый сериал совместно с Николь Ламберт, которая работала с ним и раньше.

Сюжет держится в секрете, но источники утверждают, что в центре истории окажется не только сам Готлиб, но и его внутренний ад — вина, гордыня и разрушительная вера в «высшую цель». Иными словами, всё то, за что зрители когда-то полюбили Тони Сопрано, только теперь без мафии, а с пентагоновскими подвалами и кислотными галлюцинациями.

Что это значит для HBO

«Проект: MKUltra» станет первым сериалом Чейза на канале с 2007 года — символическое возвращение человека, который когда-то изобрёл само понятие «престижного телевидения». Без «Сопрано» не было бы ни «Во все тяжкие», ни «Наследников». И теперь HBO снова ставит на того, кто умеет превращать моральное разложение в искусство.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.