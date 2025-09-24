Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Совы — не те, кем кажутся»: что скрывают птицы из «Твин Пикс» и при чем тут кольцо

«Совы — не те, кем кажутся»: что скрывают птицы из «Твин Пикс» и при чем тут кольцо

24 сентября 2025 14:30
Кадр из сериала «Твин Пикс»

Линч превратил их в символ тьмы и зла.

В «Твин Пикс» у зрителей до сих пор один главный вопрос: что же означают загадочные совы и почему в сериале звучит культовая фраза «Совы — это не то, чем они кажутся»? Казалось бы, обычные птицы, но Линч превращает их в символ, вокруг которого строится одна из самых мрачных линий.

Совы появляются в ключевые моменты, связанные со смертью или вмешательством сил Чёрного Вигвама. Они словно следят за героями, как предвестники беды.

В мифологиях разных народов — от майя до шумеров — сова считалась вестницей ночи и смерти. В сериале её роль такая же: она предсказывает трагедию и намекает на присутствие тёмных сущностей. Вспомните, как Дама с поленом говорит Куперу: «Совы были близко» — и вскоре случается страшное.

Есть теория, что совы в «Твин Пиксе» — это проводники между мирами. Они выступают фамильярами злых духов, таких как Боб, который иногда принимает их облик.

В этом смысле птица становится символом проникновения зла в повседневную жизнь. Недаром статуэтки сов можно заметить почти в каждом доме города — зло здесь повсюду, оно прячется за простыми формами.

Таким образом, совы в «Твин Пиксе» — это не просто птицы, а метафора тьмы, предвестники смерти и проводники сил из иного измерения. Именно поэтому знаменитая фраза «Совы — это не то, чем они кажутся» стала ключом к пониманию всей мифологии сериала: в Твин Пиксе ничего не выглядит так, как есть на самом деле.

Читайте также: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%

Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Читать дальше 25 сентября 2025
Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Не мог прожить ни дня без чашки: какой кофе пьет агент Купер в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»? Читать дальше 25 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли 199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли Читать дальше 27 сентября 2025
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы «Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы Читать дальше 26 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку? «Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку? Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше