Совсем не обаятельный Брагин, но есть причины, чтобы посмотреть: сериал «Лихие» понравится тем, кто устал от романтизации бандитов

В 2024 году вышел сериал режиссера Юрия Быкова «Лихие». В основе проекта лежат реальные воспоминания Евгения Демина. В возрасте шести лет его отец привел его в тайгу на медвежью охоту. Когда Евгению исполнилось 13, он вместе с отцом Павлом совершил свое первое заказное убийство.

В течение следующих десяти лет они действовали в качестве штатных киллеров в Хабаровской ячейке ОПГ «Общак» — преступной организации, которая в середине 90-х контролировала бизнес на громадной территории в 2,4 миллиона квадратных километров, что составляет 14% всей России. С возрастом Евгений присоединился к ОПГ Краба, своему крестному, который решил бросить вызов Джему, могущественному лидеру «Общака», и начать криминальную войну на Дальнем Востоке.

Через историю отца и сына Тихомировых можно увидеть целую эпоху, полную жестокости и великолепия, с ее взлетами, падениями и человеческими трагедиями. Многие могут сказать, что проект напоминает «Бандитский Петербург» или «Слово пацана», но это не так. Это своя история и довольно жесткая.

Почему стоит обратить внимание на этот проект?

Во-первых, атмосфера. Сюжет полон жестоких и брутальных сцен, кровавых разборок и отвратительных преступников. Если нравятся зрелищные и шокирующие моменты, этот сериал вас точно привлечет.

Во-вторых, здесь полностью отсутствует романтизация преступной жизни. Если в «Слове пацана» или «Бандитского Петербурге» можно было заметить элементы подобной идеализации, то в данном случае бандиты лишены всякого обаяния.

Сам Быков называет их жертвами обстоятельств и продуктом своего окружения. Это становится очевидно через сравнения с ранеными медведями и символом сериала — подростком с незаживающим синяком. Дополнительное напряжение создает пометка, что события основаны на реальных фактах.

В-третьих, сериал впечатляет своими масштабами. Он получился динамичным, зрелищным и с отличным актерским составом. Одного из персонажей, Женю Лиховцева, играют сразу три талантливых актера (каждый из которых был выбран для определенного возраста героя) — Савелий Кудряшов, Егор Кенжаметов и Евгений Ткачук.

Финал известен тем, кто знаком с прототипами событий, поэтому явной интриги не будет. Тем не менее, проект сохраняет напряжение на протяжении всего просмотра.

Скажу так, это современный и мощный сериал, который стремится показать, что и как было. Те, кто вырос в 90-е проникнутся ностальгией. Но самый главный плюс, что по сути проект может положить конец романтизации опасных преступников в кожаных куртках.