В главной роли любимый Жарков: в 2026 году жду выхода этого исторического сериала больше, чем продолжение «Первого отдела»

В 2026 году многие зрители ждали новый сезон «Первого отдела», в том числе из-за Сергея Жаркова, но заглянув в фильмографию я увидела совершенно новый проект, который привлек меня не меньше.

О чем сериал «Порода»

События сюжета повествуют историю одной донецкой семьи.

Этот сериал — попытка лучше узнать менталитет людей Донбасса, почему они всегда ощущали себя частью русского народа. Менялась власть, менялся город вместе с его названиями, но неизменным оставался менталитет людей и твердый характер, который люди Донбасса смогли сохранить как дань своим корням. История развивается в рамках простой шахтерской семьи, которая поколение за поколением наблюдала важные исторические события и то, как они влияли на семью, город и страну в целом.

100 лет истории и Шибанов из «Первого отдела»

Создатели обещают рассказать о большом пласте истории. Сергей Жарков заявлен как один из главных героев. На текущий момент много подробностей нет. Известно, что он сыграет героя по имени Костя. Что еще интересного?

Проект еще не вышел, но уже привлекает внимание тем, что попытка осмыслить события последних лет сделана через личные истории: это даёт шанс понять мотивацию, страхи и стойкость тех, кто оказался в эпицентре конфликта.

То, что производство курирует Сергей Жигунов, внушает мне доверие: его участие говорит о серьезном уровне подготовки и внимании к деталям, а это влияет на правдоподобность и качество подачи материала. Меня особенно привлекает фокус на драматизме и человеческих судьбах — сериал интересует не столько боевыми сценами, сколько тем, как экстремальные условия меняют характеры и отношения между людьми.

В целом мне хочется увидеть, сможет ли проект соединить эмоциональную глубину личных историй с внимательным историческим подходом.