Разоблачение Гарри Поттера: 5 доказательств, что он не такой уж белый и пушистый – мало чем отличается от Малфоя

Всегда говорят о хороших чертах волшебника, но что скрывается за его сущностью на самом деле?

Гарри Поттер действительно является избранным. Он волшебник, призванный изменить мир и одержать победу над тем, чье имя нельзя называть. Тем не менее, существует мнение, что он также проявлял эгоизм в своем поведении. Вот несколько аргументов в поддержку этой точки зрения.

Во-первых, Гарри нередко проявлял высокомерие, осознавая свою уникальность. Он верил, что его достижения делают его важнее друзей, и иногда это приводило к тому, что он срывался на Рона и Гермиону, особенно в течение пятого курса, когда его раздражительность достигала пика. Также это проявилось в его отношениях с Чжоу Чанг. В то время как девушка переживала из-за Седрика, Гарри проявлял нетерпимость и ревность, когда она вспоминала о нем, вместо того чтобы поддержать Чжоу в трудный момент.

Во-вторых, Гарри также отличался упрямством. Он не придавал должного значения урокам окклюменции, которые могли бы защитить его разум. В результате этого недостатка внимания, Волан-де-Морт смог проникнуть в его сознание и оставляь в нем опасные образы. Если бы Гарри более серьезно относился к обучению, он мог бы избежать этого вторжения.

В-третьих, он очень ревнив. Кроме того, его ревность всплыла, когда друзья стали старостами, а он остался без этой должности. Вместо того чтобы радоваться за товарищей, он испытывал раздражение и недовольство.

В-четвертых, Гарри часто принимал близких за должное, не осознавая их собственные переживания и проблемы. Например, он не знал о том, как обижают Полумну или не подозревал о семейных трудностях Невилла.

В-пятых, на Святочном балу Гарри оказался плохим партнером. Найдя себе пару, он погрузился в собственные переживания и не уделил должного внимания девушке, согласившейся составить ему компанию.

Так что Гарри Поттер совсем не ангел. А с другой стороны, может стоит признать, что он тоже человек, которому свойственны некоторые слабости?