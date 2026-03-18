Киноафиша Статьи Совсем не Ибрагим: кем был мужчина, который на самом деле любил предательницу Хюррем — Нигяр-калфу

Совсем не Ибрагим: кем был мужчина, который на самом деле любил предательницу Хюррем — Нигяр-калфу

18 марта 2026 07:29
Кадр из сериала «Великолепный век»

Калфа была одной из первых, кто помогал будущей Хюррем, обучая её, как вести себя, чтобы избежать ошибок и завоевать симпатию династии.

Нигяр стремилась быть полезной, но при этом оставалась довольно своенравной. По крайней мере именно так было показано в сериале «Великолепный век». Известно, что она могла бы составить серьезную конкуренцию Хюррем благодаря своей умности, красоте и образованию, а также знанию, как привлечь внимание мужчин.

Однако Нигяр сделала выбор в пользу мужчины, который был зятем династии — великого визиря Ибрагима-паши. К сожалению, эти отношения обернулись для неё потерей не только любимого, но и самой себя, а также единственной дочери.

В жизни Нигяр были и другие мужчины, которые могли стать достойными партнерами. Первым из них был Матракчи Насух-эфенди. Хотя, вероятно, он не любил ее, он испытывал к ней уважение и симпатию. Ибрагим, будучи другом Матракчи, возможно, тоже не питал к Нигяр искренних чувств, но его самолюбие подогревалось тем, что рядом с ней он ощущал себя господином, а не слугой династии. Второй муж Нигяр Рустем-паша не поддался ее обаянию, хотя она старалась быть хорошей женой, но между ними не возникло настоящей любви.

Все мужчины, с которыми связана жизнь Нигяр, были близки к власти, но никто из них не любил ее по-настоящему. Однако рядом находился Гюль-ага, которого она не воспринимала всерьез, но который искренне любил ее. Он страдал из-за её свадьбы с Матракчи и был в ужасе от ен отношений с Ибрагимом, всегда стараясь помочь ей, но его усилия оставались незамеченными для Нигяр.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
