Нет, не Хюррем: историки нашли доказательства, что именно Мустафа виновен в казни Ибрагима

Старший сын султана Сулеймана Мустафа и Ибрагим, занимавший пост великого визиря Османской империи, согласно сериалу «Великолепный век», являются центральными фигурами.

Что в сериале

В проекте показано, что Мустафа с ранних лет проявлял сдержанное отношение к Ибрагиму, в то время как его мать Махидевран-султан охотно пользовалась поддержкой и покровительством паши. Шехзаде же держался особняком, но с годами его прохладное отношение смягчилось до доброжелательного, хотя и не по-товарищески равного, несмотря на возвышение Ибрагима до фактически второго лица в государстве после Сулеймана.

Что же говорят исторические факты?

Во-первых, следует отметить, что роль Ибрагима как наставника Мустафы, показанная в сериале, не соответствует действительности. У шехзаде был другой учитель. А вот ревность старшего сына Сулеймана к отцу из-за его близости с Ибрагимом, имела место в реальности.

Известный эпизод с ложкой, представленный в сериале, действительно упоминается в турецких исторических архивах. Согласно этим же источникам, отношения между Мустафой и Ибрагимом были далеки от дружеских, скорее всего, сын Сулеймана видел в Ибрагиме своего соперника. Этой точки зрения придерживался и венецианский посол Корнелий Шеппер.

Существует предположение, что именно Мустафа сыграл роковую роль в казни Ибрагима. В одном из писем венецианского аристократа упоминается о тайном сговоре между старшим шехзаде и Хайрреддином-пашой, направленном против Ибрагима. Они обвинили визиря в сговоре с императором Карлом V, что и привело к казни зятя династии по обвинению в предательстве.

Так, история может быть не такой однозначной, как ее представили в сериале, и возможно, самым опасным врагом Ибрагима была не Хюррем Султан, а именно шехзаде Мустафа.